Киев, обвиняя ЛНР в обстрелах, пытается оправдать свои преступления – Народная милиция

Киев, обвиняя ЛНР в нарушении перемирия, пытается оправдать свои преступные действия. Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

Он рассказал, что ранее штаб так называемой операции объединенных сил обвинил оборонное ведомство ЛНР в трех нарушениях "режима тишины". Филипоненко подчеркнул, что такие обвинения "не соответствует действительности".

"Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности", - заявил Филипоненко.

Он отметил, что Украина в Донбассе открыто нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Страны Евросоюза и США, поставляющие летальное вооружение вооруженным силам Украины, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые поселки и дома граждан Республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса", - констатировал офицер пресс-службы.

Он напомнил, что за прошедшие сутки киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, при обстрелах использовались 120-мм минометы. В результате обстрелов со стороны ВСУ получил ранение защитник ЛНР. Филипоненко отметил, что военнослужащие Народной милиции в ответ на обстрелы со стороны ВСУ были вынуждены подавить огневые точки киевских силовиков в районе села Катериновка.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 марта — Луганск