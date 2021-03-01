Вакцинация препаратом Sputnik V проходит в центральной городской больнице Стаханова

Вакцинация от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 российским препаратом Sputnik V проходит в Стахановской центральной городской многопрофильной больнице (ЦГМБ). Об этом сообщили в лечебном учреждении.

"В Стаханове проходит первый этап вакцинации российским препаратом Sputnik V. Прививочная кампания началась 3 марта, по состоянию на 9 марта вакцинацию прошли 95 человек. Это медики, работники сферы образования, социальной сферы и сотрудники силовых ведомств", – говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Стахановской ЦГМБ Ирина Носаль-Гребенюк уточнила, что сегодня вакцинацию проходили сотрудники МЧС ЛНР.

"Прививочный кабинет был открыт на территории травматологического пункта больницы, потому что для хранения вакцины нужны определенные условия, а там имеется холодильная камера с необходимой температурой. Вакцина двухвалентная, вакцинировать людей будем дважды. Пока осложнений после прививок не было, переносимость вакцины хорошая", – рассказала она.

Желающие вакцинироваться заполняют анкету пациента и дают согласие на проведение прививки и обработку персональных данных. Далее пациенты проходят доврачебный осмотр и осмотр врача, который выдает разрешение на проведение процедуры.

"Вначале мы опрашиваем пациента, потом осматриваем, измеряем давление, температуру, сатурацию (уровень кислорода в крови). После прививки обязательно в течение 30 минут наблюдаем за вакцинированным, чтобы не было никаких побочных эффектов. Пока никаких осложнений не было, жалоб со стороны пациентов не поступало", – отметила участковый терапевт Стахановской ЦГМБ Лариса Цымбалюк.

Она добавила, что "люди стремятся сделать прививку, желающих много".

"Для борьбы с коронавирусной инфекцией важно вакцинировать большую часть населения, чтобы прекратить распространение коварной болезни", – сказала врач.

Некоторые медики центральной городской больницы уже получили первый компонент российской вакцины.

"У нас постоянный контакт с больными людьми. Чтобы самим не заболеть и никого не заразить, мы решили вакцинироваться. Очень рады тому, что к нам поступила эта вакцина, которую можно использовать, чтобы защитить себя. Процедура вакцинации прошла быстро и практически безболезненно", – рассказала санитарка Наталья Ильинова.

Ранее в регионах ЛНР вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Славяносербске, Брянке, Антраците и Краснодоне.

Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 117,1 млн, из них более 2,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

10 марта — Луганск