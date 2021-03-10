Бой у Золотого. 10.03.2021

Сообщают о достаточно интенсивных боевых действиях в районе поселка Золотое-5 (так же известен как Михайловка) между частями ВСУ и ЛНР.Применяется стрелковое оружие, гранатометы, минометы, артиллерия. У ЛНР по официальным данным один раненый. О потерях ВСУ не сообщается.Пока что выглядит как очередное локальное обострение, тем более, что 8 марта там уже долбили.Тем не менее, общая интенсивность боевых действий на линии соприкосновения постепенно повышается. Ближе к вечеру в ДНР из минометов обстреляли Коминтерново.Сообщение от подписчика в Стаханове: "Алчевск, Перевальск, Брянка, несмотря на регулярные новости о увеличении обстрелов со стороны карателей, на то, что "шумит" уже не только полигон - обстановка стабильная, паники у людей нет. Все настолько уже устали или перебоялись в 2014-2015, что очередное наступление уже рассматривается как просто очередное наступление, а не начало войны. У всех только одна надежда, на то, что очередное наступление укровояк не приведет к очередному Минску-3-4-5 а закончит уже эту войну, и республики войдут в свои территориальные границы, а в Крым можно будет спокойно ездить не только по мосту." (с) ТГ "Военкор Котенок"* * *Мои шпионы из офиса клоуна Зеленского сообщают, что некоторое время назад из офиса старого маразматика Байдена пришло распоряжение готовить ВСУ к наступлению на Донбассе, но ждать отмашку из Белого дома. Одновременно с этим было сказано, что подобные военные операции будут проводиться и в других странах где есть интересы России, с целью рассеять внимание и снизить вероятность поддержки Донбасса.Окрылённые таким новостями украинские паркетные генералы одновременно с подготовкой наступления провели анонимный опрос среди рядового, сержантского и младшего офицерского состава на предмет желания и готовности атаковать Донбасс. По результатам опросов, такое желание изъявили только 27% опрошенных военнослужащих. Однако командованием было принято решение не принимать во внимание желание украинских солдатиков. Почему-то я уверен, что половина тех, кто выразил желание атаковать Донбасс и попал в 27%, во время начала реального наступления обгадят свои штанишки. В офисе клоуна Зеленского поговаривают о 15 марта, как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс. (с) ТГ "Джокер ДНР"* * *8 марта в Авдеевку заехало до батальона неизвестных хорошо упакованных бойцов. Местные говорят о том, что раньше таких не было. Все в балаклавах и модном коммуфляже. Ни с кем не общались. Вообще ни слова. Часть уехала в сторону Орловки. Остальная часть рассосалась по Авдеевке. Со вчерашнего дня никто не может дозвониться в Авдеевку, связь легла. (с) ТГ "Записки ветерана".* * *Укры готовятся по полной. Уже несколько дней на всех подконтрольных украинских информационных ресурсах разгоняется фейк о том, что Россия готовит на Донбассе провокацию с целью ввести миротворцев. Также украинские ресурсы в рамках этого информационного вброса пишут следующее:«Предотвратить такой сценарий вполне по силам, при условии, не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности, а посредством оперативных и жестких ответных действий на всех уровнях».О чём это говорит? О том, что укры пытаются оправдать готовящееся наступление на Донбасс и предотвратить российское военное вмешательство и ввод миротворческих сил, направленную на защиту жителей Донбасса, многие из которых уже стали гражданами Российской Федерации. Готовят почву для оправдания своей агрессии. Другими словами, укры, как бы пытаются действовать на опережение, чем лишний раз подтверждают свои намерения к эскалации конфликта.Только украинская сторона не понимает, что Россия в любом случае придёт на помощь, другой альтернативы у неё нет по ряду причин. (с) ТГ "Неофициальный Бессонов"Борис Рожин