Синоптики прогнозируют 11 марта в ЛНР от минус 16 до 2 градусов мороза

Температура воздуха в Республике 11 марта будет колебаться от 16 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 10 марта до 21:00 11 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 2-7 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 14-16 градусов, днем – 4-6 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 13-15 градусов мороза и 5-7 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 марта метеорологи отмечали в 1985 году – минус 27,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 18 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 марта – 06:14, время захода – 18:56. Продолжительность светового дня составит 12 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 12-13 марта ожидается преимущественно сухая и морозная погода; температура воздуха ночью 12 марта понизится на 4-6 градусов, в последующие сутки температурный фон повысится на 3-5 градусов.

10 марта — Луганск