Завтра в Луганске температура воздуха будет колебаться от 16 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем



«С 21:00 10 марта до 21:00 11 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 2-7 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 14-16 градусов, днем — 4-6 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 13-15 градусов мороза и 5-7 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 марта метеорологи отмечали в 1985 году — минус 27,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 18 градусов.

Время восхода солнца в Луганске 11 марта — 06:14, время захода — 18:56. Продолжительность светового дня составит 12 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 12-13 марта ожидается преимущественно сухая и морозная погода; температура воздуха ночью 12 марта понизится на 4-6 градусов, в последующие сутки температурный фон повысится на 3-5 градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 71 Температура воздуха в регионе 11 марта будет колебаться от 16 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.«С 21:00 10 марта до 21:00 11 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 2-7 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 14-16 градусов, днем — 4-6 градусов мороза.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 13-15 градусов мороза и 5-7 градусов ниже нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 марта метеорологи отмечали в 1985 году — минус 27,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 18 градусов.Время восхода солнца в Луганске 11 марта — 06:14, время захода — 18:56. Продолжительность светового дня составит 12 часов 42 минуты.По предварительному прогнозу, 12-13 марта ожидается преимущественно сухая и морозная погода; температура воздуха ночью 12 марта понизится на 4-6 градусов, в последующие сутки температурный фон повысится на 3-5 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 71

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