«Лугаком» предупредил о сбоях в работе мобильной связи
Оператор мобильной связи «Лугаком» предупредил о сбоях в работе сервисов мобильной связи ночью 11 марта в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте компании.
«10 марта с 24:00 до 00:30 11 марта будут проводиться плановые работы на мобильных сетях «Лугаком» и «ЛТК». В связи с проводимыми работами возможны кратковременные прерывания всех сервисов мобильной связи. Приносим извинения за временные неудобства!» — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 21:15 123
«10 марта с 24:00 до 00:30 11 марта будут проводиться плановые работы на мобильных сетях «Лугаком» и «ЛТК». В связи с проводимыми работами возможны кратковременные прерывания всех сервисов мобильной связи. Приносим извинения за временные неудобства!» — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 21:15 123
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