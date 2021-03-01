Жители Луганска и Алчевска массово получают повестки в военкомат
Жители Луганска, Алчевска и Перевальска массово получают повестки из военкоматов. . Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
По информации очевидцев, в Алчевске, Перевальске и прилежащих поселках проводится раздача повесток из военкомата, в которых обозначена дата 15 марта — в этот день нужно прибыть в военкомат для поставновки на воинский учет. До этого же числа нужно в обязательном порядке пройти медкомиссию. Повестки приходят и жителям Луганска. В том числе и студентам дневной формы обучения.
Политика - Сегодня, 21:07 329
По информации очевидцев, в Алчевске, Перевальске и прилежащих поселках проводится раздача повесток из военкомата, в которых обозначена дата 15 марта — в этот день нужно прибыть в военкомат для поставновки на воинский учет. До этого же числа нужно в обязательном порядке пройти медкомиссию. Повестки приходят и жителям Луганска. В том числе и студентам дневной формы обучения.
Политика - Сегодня, 21:07 329
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