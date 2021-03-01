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Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса

root Вчера, 22:150Новости
Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
Фото: globallookpress.com
Польские спецслужбы обвинили российского дипломата в распространении коронавируса, передает РИА Новости.
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В феврале консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. При этом последний участвовал в несанкционированной уличной акции.
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"Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — цитирует агентство РАР пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

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Кроме того, Польское телевидение утверждает, что "дипломат и его дочь получили положительный результат теста 21 января, а тремя днями ранее инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены".
При этом сотрудник МИД якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.

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