Общественная организация заявила об объединении всех неравнодушных вокруг идеи Мирного Донбасса



«Семь лет войны на Донбассе!

Семь лет фактически не начат национальный диалог по поиску путей прекращения войны и мирного урегулирования кризиса.

Часть Украины, территории Донецкой и Луганской областей, перепахано военной техникой, разрушено обстрелами, сломаны судьбы и уничтожено будущее миллионов людей.

Десятки тысяч жертв. Экономический упадок. Угроза экологической и гуманитарной катастроф. Нищета. Отсутствие уверенного будущего у детей.

Разрушительная война продолжает уничтожать жизни и судьбы, фронтовые линии соприкосновения превратили Донбасс в огромную историческую пропасть. Хрупкое положение прекращения огня и возобновляемое время от времени противостояние разрушают надежды. Сложившаяся ситуация отягощена пандемией Covid-19, которая затронула Донбасс, как и весь мир.

За это время выросло целое поколение молодых украинцев, которые не знают, что такое мирная жизнь. Тысячи детей шли в первый класс или на «последний звонок» под грохот артиллерийских канонад.

Все мы и сотни тысяч наших земляков вынуждены были покинуть свои дома и искать защиты, помощи и безопасности за пределами родного края. За это получили и имеем теперь унизительный статус «переселенцы», «беженцы», «временно перемещенные лица».

Донбасс сегодня — это «кровавая геополитическая игрушка» в руках определенных мировых лидеров, которые решают судьбу миллионов граждан Украины, не заботясь человеческими судьбами.

Уверены, что угроза окончательного срыва международных переговоров и прекращения постепенных шагов по достижению мира на Донбассе будет иметь катастрофические последствия как для Донбасса, так и для всей Украины в целом.

Война на Донбассе стала источником обогащения и политической карьеры отдельных политиков и партий, которые борются за власть за счет жертв сотен украинцев.

Какие бы рецепты для Донбассу не предлагались политиками со всех сторон, мы убеждены в одном: судьба Донбасса должна решаться с учетом мнений жителей и представителей региона.

Ведь миллионы жителей Донбасса по обе стороны так называемой «линии соприкосновения» должны иметь право и шанс определить будущее своего родного края как мирного, экономически развитого и неконфликтного региона, как неотъемлемой составляющей Украины.

Мы считаем своей миссией консолидацию всех здоровых сил, честный и открытый диалог для поиска формулы мира и нового будущего для украинского Донбасса.

Мы заявляем о начавшейся инициативной работе по объединению всех неравнодушных вокруг идеи Мирного Донбасса.

Мы начинаем широкое общественное движение «Донбас-Донбасс», участники которого, мы уверены, найдут выход из нынешнего исторического глухого и кровавого тупика.

Наши цели: способствовать ускорению мирного переговорного процесса, расширению круга его сторонников и участников; предлагать новые и дополнительные пути и подходы для достижения стабильной мирной жизни в стране, предотвращения возникновения гуманитарной и экологической катастроф на Донбассе, восстановления социальных и экономических связей; требовать восстановления и обеспечения конституционных гарантий и прав граждан и др.

Призываем присоединиться к нашему движению и принять в нем активное участие депутатов всех уровней, представителей бизнеса и общественных организаций, отдельных граждан и международные гуманитарные организации. Мы призываем все миролюбивые силы объединяться!

Мы готовы к диалогу и активному участию в мирном процессе на всех уровнях.

Мы убеждены: с мира на Донбассе начнется обновление, экономический и социальный рост Украины как единого, суверенного и независимого государства!

Донбассу нужна Украина, а Украине нужен Донбасс!

Миру быть!

1. Адамов Борис, д.э.н., проф., член правления Всеукраинской ОО «Землячество-Родной Донбасс»

2. Батюк Олег, адвокат, правозащитник, заместитель главы Общественного объединения «Правовой Донбасс»

3. Бахтеева Татьяна, Заслуженный врач Украины, д.мед.н., Председатель Правления всеукраинской ОО «Землячество-Родной Донбасс»

4. Бондик Валерий, заслуженный юрист Украины

5. Бузаров Андрей, консультант Комитета Верховного Совета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г.Севастополя, национальных меньшинств и международных отношений

6. Губа Сергей, консультант Комитета Верховного Совета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно окупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г.Севастополе, национальных меньшинств и международных отношений

7. Джангутинов Марик, глава «Общности казахской культуры Донбасса»

8. Ермолаев Андрей, философ, руководитель Стратегической группы «София»

9. Ермолаев Дмитрий, философ, главный редактор журнала «Горизонты Событий», эксперт Стратегической группы «София»

10. Зайчиков Сергей, глава ОО «Новая политика на Донбассе»

11. Кузяра Сергей, горный инженер, MBA, к.т.н.

12. Седнев Юрий, адвокат, генерал-майор милиции

13. Скок Виктор, адвокат, соучредитель ОО «Институт развития общества через право»

14. Щербина Виктор, д.с.н., проф., заместитель руководителя Стратегической группы «София» Новости Украины - Сегодня, 09:00 21 Заявление участников Общественной Инициативы «Донбас — Донбасс»«Семь лет войны на Донбассе!Семь лет фактически не начат национальный диалог по поиску путей прекращения войны и мирного урегулирования кризиса.Часть Украины, территории Донецкой и Луганской областей, перепахано военной техникой, разрушено обстрелами, сломаны судьбы и уничтожено будущее миллионов людей.Десятки тысяч жертв. Экономический упадок. Угроза экологической и гуманитарной катастроф. Нищета. Отсутствие уверенного будущего у детей.Разрушительная война продолжает уничтожать жизни и судьбы, фронтовые линии соприкосновения превратили Донбасс в огромную историческую пропасть. Хрупкое положение прекращения огня и возобновляемое время от времени противостояние разрушают надежды. Сложившаяся ситуация отягощена пандемией Covid-19, которая затронула Донбасс, как и весь мир.За это время выросло целое поколение молодых украинцев, которые не знают, что такое мирная жизнь. Тысячи детей шли в первый класс или на «последний звонок» под грохот артиллерийских канонад.Все мы и сотни тысяч наших земляков вынуждены были покинуть свои дома и искать защиты, помощи и безопасности за пределами родного края. За это получили и имеем теперь унизительный статус «переселенцы», «беженцы», «временно перемещенные лица».Донбасс сегодня — это «кровавая геополитическая игрушка» в руках определенных мировых лидеров, которые решают судьбу миллионов граждан Украины, не заботясь человеческими судьбами.Уверены, что угроза окончательного срыва международных переговоров и прекращения постепенных шагов по достижению мира на Донбассе будет иметь катастрофические последствия как для Донбасса, так и для всей Украины в целом.Война на Донбассе стала источником обогащения и политической карьеры отдельных политиков и партий, которые борются за власть за счет жертв сотен украинцев.Какие бы рецепты для Донбассу не предлагались политиками со всех сторон, мы убеждены в одном: судьба Донбасса должна решаться с учетом мнений жителей и представителей региона.Ведь миллионы жителей Донбасса по обе стороны так называемой «линии соприкосновения» должны иметь право и шанс определить будущее своего родного края как мирного, экономически развитого и неконфликтного региона, как неотъемлемой составляющей Украины.Мы считаем своей миссией консолидацию всех здоровых сил, честный и открытый диалог для поиска формулы мира и нового будущего для украинского Донбасса.Мы заявляем о начавшейся инициативной работе по объединению всех неравнодушных вокруг идеи Мирного Донбасса.Мы начинаем широкое общественное движение «Донбас-Донбасс», участники которого, мы уверены, найдут выход из нынешнего исторического глухого и кровавого тупика.Наши цели: способствовать ускорению мирного переговорного процесса, расширению круга его сторонников и участников; предлагать новые и дополнительные пути и подходы для достижения стабильной мирной жизни в стране, предотвращения возникновения гуманитарной и экологической катастроф на Донбассе, восстановления социальных и экономических связей; требовать восстановления и обеспечения конституционных гарантий и прав граждан и др.Призываем присоединиться к нашему движению и принять в нем активное участие депутатов всех уровней, представителей бизнеса и общественных организаций, отдельных граждан и международные гуманитарные организации. Мы призываем все миролюбивые силы объединяться!Мы готовы к диалогу и активному участию в мирном процессе на всех уровнях.Мы убеждены: с мира на Донбассе начнется обновление, экономический и социальный рост Украины как единого, суверенного и независимого государства!Донбассу нужна Украина, а Украине нужен Донбасс!Миру быть!1. Адамов Борис, д.э.н., проф., член правления Всеукраинской ОО «Землячество-Родной Донбасс»2. Батюк Олег, адвокат, правозащитник, заместитель главы Общественного объединения «Правовой Донбасс»3. Бахтеева Татьяна, Заслуженный врач Украины, д.мед.н., Председатель Правления всеукраинской ОО «Землячество-Родной Донбасс»4. Бондик Валерий, заслуженный юрист Украины5. Бузаров Андрей, консультант Комитета Верховного Совета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г.Севастополя, национальных меньшинств и международных отношений6. Губа Сергей, консультант Комитета Верховного Совета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно окупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г.Севастополе, национальных меньшинств и международных отношений7. Джангутинов Марик, глава «Общности казахской культуры Донбасса»8. Ермолаев Андрей, философ, руководитель Стратегической группы «София»9. Ермолаев Дмитрий, философ, главный редактор журнала «Горизонты Событий», эксперт Стратегической группы «София»10. Зайчиков Сергей, глава ОО «Новая политика на Донбассе»11. Кузяра Сергей, горный инженер, MBA, к.т.н.12. Седнев Юрий, адвокат, генерал-майор милиции13. Скок Виктор, адвокат, соучредитель ОО «Институт развития общества через право»14. Щербина Виктор, д.с.н., проф., заместитель руководителя Стратегической группы «София» Новости Украины - Сегодня, 09:00 21

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