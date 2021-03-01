Группа крепких парней в тактической одежде посетила ДНР

Даниил Безсонов о вбросах про "крепких тактикульных парней в ДНР"."Сегодня, во время мониторинга социальных сетей, сотрудниками Министерства информации ДНР были обнаружены массовые информационные вбросы украинскими подложными аккаунтами (ботами), которые ведутся якобы от лица местных жителей ДНР. В одно время, десятки украинских ботов вбрасывали информацию о том, что в ДНР зашли российские ЧВК. Многие боты использовали один и тот же текст, меняя только населённые пункты:«Сегодня в Шахтёрске видел группу крепких парней в тактической одежде милитаристайл. Активно закупались продуктами. Очень похоже на то, что это представители российской ЧВК. Наверное, что-то готовится».Учитывая то, что несколько дней украинские ресурсы распространяют неправдивую информацию о том, что Россия готовит провокации на Донбассе, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время украинские ЦИПСО, опираясь на эти самые комментарии, будут заявлять, что российские ЧВК зашли на Донбасс для организации той самой, пресловутой провокации", - написал он.PS. Боты совсем обленились.PS2."Крепкие парни" из ЧВК заходят во все города сразу.Борис Рожин