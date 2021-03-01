Посол Польши отменил свой визит в Тернополь из-за стадиона имени Шухевича

«К сожалению, из-за решения депутатов городского совета Тернополя от 5 марта назвать городской стадион именем Романа Шухевича, у меня не было другого выхода как отказаться от своего визита», — написал Чихоцкий.

«Мы соседи, у нас слишком много общего, чтобы позволить группе безответственных политиков уничтожить достижения примирения последних десятилетий», — призвал посол Республики Польша.

Посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий отменил свой визит в украинский Тернополь из-за того, что городскому стадиону было присвоено имя главнокомандующего УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом сообщило Polskie Radio.В письме польского дипломата к главе Тернопольской областной администрации Владимиру Трушу посол Польши сообщает, что «с большим сожалением» и «в последнюю минуту» он вынужден отменить визит, который должен был быть нацелен на развитие сотрудничества этого региона с Польшей.Дипломат также выразил уверенность в том, что путём диалога власти Польши и Украины найдут решение проблем в плане идентичности.9 марта Чихоцкий также направил письмо главам польских административных единиц, которые, согласно информации на сайте мэрии Тернополя, имеют партнёрские соглашения с этим украинским городом. В этом письме посол Польши сообщает о решении властей и подчеркивает, что жертвы Шухевича и его подчиненных до сих пор не могут рассчитывать на христианские захоронения на территории современной Украины. В тот же день посол Израиля на Украине Джоэль Лион потребовал отменить решение тернопольских властей. На сайте властей Тернополя виднеется информация о том, что инициатором присвоения стадиону имени Шухевича был мэр города Сергей Надал, а депутаты приняли решение единогласно на заседании в пятницу, резюмирует Polskie Radio.Как ранее сообщалось, мэрия польского города Замостье объявила о прекращении сотрудничества с властями украинского Тернополя. С соответствующим обращением выступил мэр Замостья Анжей Внук. Он напомнил о том, что Шухевич, который на современной Украине объявлен героем, несет ответственность за геноцид польского населения в ходе Второй мировой войны.источник