ЛГАУ выпустил рекомендации по проведению полевых работ в 2021 году – Минсельхоз

Луганский государственный аграрный университет (ЛГАУ) выпустил научно-практические рекомендации по проведению весенне-полевых работ в ЛНР с учетом погодных особенностей 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР информирует агроформирования Республики о выпуске государственным образовательным учреждением высшего образования ЛНР "Луганский государственный аграрный университет" научно-практических рекомендаций по проведению весенне-полевых работ и уходу за посевами в условиях 2021 года", - говорится в сообщении.

В ЛГАУ отметили, что "засушливые погодные условия вегетационного периода предыдущего года, особенно августа-сентября, не позволили провести сев озимых зерновых культур в полном объёме в оптимальные агротехнические сроки".

"В результате большинство посевов ушли в зиму в наклюнувшем и нераспустившемся состоянии. Кроме того, запасы продуктивной влаги в почве под посевами озимых и на зяби составляют лишь 70-75% величины среднемноголетнего показателя. Поэтому в самом начале весенних полевых работ необходимо уделить максимум внимания операциям по уходу за посевами озимых, своевременному и качественному севу яровых культур, в полной мере используя погодные условия начала вегетационного периода для выхода в поле", - говорится в аннотации к рекомендациям.

В вузе пояснили, что в документе изложены "научные подходы к проведению отдельных технологических приемов возделывания озимых, ранних яровых зерновых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, подсолнечника, горчицы, зернового сорго применительно к почвенно-климатическим условиям региона и погодным особенностям текущего сельскохозяйственного года".

"Конкретную консультативную помощь по технологическим вопросам возделывания основных сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителям окажут ученые и специалисты консультационного центра научного обеспечения агропромышленного производства ЛНР", - добавили в ЛГАУ.

Ознакомиться с полным текстом научно-практических рекомендаций можно по ссылке.

11 марта — Луганск