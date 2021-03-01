Луганская железная дорога обновит пути до Чернухино и восстановят электротягу от Дебальцево до Фащевки.



«Согласно утвержденным планам экономического развития на ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» в 2021 году будет осуществляться обновление пути на станции Чернухино. В планах — восстановление электрификации и инфраструктуры участка Дебальцево — Чернухино — Фащевка. Запланированы работы по замене стрелочных перевозов, модернизации тяговых подстанций, устройств автоматики, телемеханики и связи», — говорится в сообщении.

Также планируется, что в 2021 году ЛЖД приобретет оборудование для ремонта тягового подвижного состава. Экономика - Сегодня, 12:08 88 «Луганская железная дорога» (ЛЖД) планирует в 2021 году обновить железнодорожные пути на станции Чернухино и восстановить электроснабжение на участке от Дебальцево до Фащевки. Об этом сообщили в трансграничном концерне «Железные дороги Донбасса» (ЖДД).«Согласно утвержденным планам экономического развития на ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» в 2021 году будет осуществляться обновление пути на станции Чернухино. В планах — восстановление электрификации и инфраструктуры участка Дебальцево — Чернухино — Фащевка. Запланированы работы по замене стрелочных перевозов, модернизации тяговых подстанций, устройств автоматики, телемеханики и связи», — говорится в сообщении.Также планируется, что в 2021 году ЛЖД приобретет оборудование для ремонта тягового подвижного состава. Экономика - Сегодня, 12:08 88

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