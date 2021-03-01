Повышение размеров пособий в июле 2021 года не коснется двух видов выплат – Минсоцполитики

Запланированное на июль 2021 года повышение размеров государственных социальных пособий не коснется 2 видов помощи из 16. Об этом сообщила начальник управления предоставления мер социальной поддержки Министерства труда и социальной политики ЛНР Наталия Корякина.

"Повышение размеров государственных социальных пособий, запланированное на июль 2021, не коснется только 2 видов помощи из 16. Без изменений останется единовременное пособие при рождении ребенка в связи с тем, что повышение данного вида помощи было произведено в январе текущего года. На сегодняшний день размер выплаты составляет 22 тысячи рублей. Также на прежнем уровне останется ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста", - рассказала она.

Корякина напомнила, что право на пособие по уходу за инвалидами имеют граждане трудоспособного возраста, которые осуществляют уход за вышеперечисленной категорией граждан, при этом не работают и не учатся на дневной (очной) форме обучения. При этом периоды получения неработающими трудоспособными лицами ежемесячного пособия засчитываются в страховой стаж для назначения (перерасчета) пенсий.

Напомним, Правительство ЛНР приняло постановление об увеличении с 1 июля 2021 года почти всех видов социальных пособий.

Ранее Правительство Республики своим постановлением с 1 января 2021 года увеличило размеры почти всех видов соцпособий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

11 марта — Луганск