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Отделение нефрологии ЛРКБ располагает достаточным количеством аппаратов для гемодиализа (ФОТО)

root Сегодня, 13:150Новости
Отделение нефрологии ЛРКБ располагает достаточным количеством аппаратов для гемодиализа (ФОТО)














Отделение нефрологии ЛРКБ располагает достаточным количеством аппаратов для гемодиализа (ФОТО)
















Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Отделение нефрологии и гемодиализа Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) располагает достаточным количеством аппаратов для гемодиализа. Об этом журналистам сообщила заведующая отделением Вита Любимая.
"На сегодня у нас имеется 21 аппарат искусственной почки, которые проводят не только гемодиализ, но и гемодиафильтрацию. Мы получили аппараты в 2016 году по линии гуманитарной помощи, и при содействии Министерства здравоохранения три новых аппарата мы получили в сентябре 2020 года. Данное количество аппаратов достаточно для нашей Республики для оказания заместительной почечной терапии – программного гемодиализа", - сказала она.
Заведующая уточнила, что амбулаторное лечение в отделении проходят 106 пациентов со всей Республики, имеющие терминальную стадию почечной недостаточности. Сеанс гемодиализа проводится три раза в неделю в течение четырех часов.
"Такая помощь предоставляется только в отделении нефрологии и гемодиализа нашего учреждения", - подчеркнула заведующая.
Врач-нефролог ЛРКБ Тарас Диденко отметил, что оборудование повысило качество оказания медицинской помощи.
"Работа в этом отделении сопряжена не только с оказанием медицинской помощи как таковой, но и психологической помощи нашим пациентам. Порой надо помочь не только лекарственными средствами, но и словом", - добавил он.
В медучреждении также рассказали, что в феврале этого года в отделении был завершен ремонт общего коридора, коридора блока гемодиализа, холла для пациентов и двух диализных залов.
В ЛРКБ призвали население ежегодно сдавать соответствующие анализы для предотвращения развития болезней почек.
11 марта — Луганск

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