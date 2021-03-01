"Лугансквода" из-за аварии приостановила подачу воды в Вахрушево и часть Красного Луча

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Лугансквода" из-за аварий на магистральных водоводах временно прекратило подачу воды в Вахрушево и часть Красного Луча.

"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 500 мм и магистральном водоводе диаметром 300 мм Яновской насосной станции 2-го и 3-го подъемов 11 марта с 10:30 ориентировочно до 21:00 прекращена подача воды потребителям Вахрушево и западной части Красного Луча", - говорится в сообщении.

11 марта — Луганск