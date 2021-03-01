Националистическая верхушка толкает Зеленского на захват Донбасса
Украинская армия всерьез занялась подготовкой к наступлению в Донбассе, избежать которого едва ли удастся, считает военный корреспондент Александр Коц.
Федеральное агентство новостей
По его словам, существуют два сценария военного противостояния ВСУ и ЛДНР. Коц уверен, что на данный момент идет подготовка к битве.
Коц полагает, что ожидать крупномасштабной военной операции в Донбассе в ближайший месяц не стоит, несмотря на откровенные подготовительные действия украинской армии. Журналист считает, что президент Украины Владимир Зеленский обречен рано или поздно попытаться повоевать с Донбассом по примеру Карабаха.
Николай Денежкин
Федеральное агентство новостей
По его словам, существуют два сценария военного противостояния ВСУ и ЛДНР. Коц уверен, что на данный момент идет подготовка к битве.
"Как мне кажется, сейчас в Донбассе происходит именно это, сейчас украинские войска пытаются провокациями, обстрелами вскрыть линию обороны и скорость реакции, и реакции не только республик, но и России", — заявил военкор.
Коц полагает, что ожидать крупномасштабной военной операции в Донбассе в ближайший месяц не стоит, несмотря на откровенные подготовительные действия украинской армии. Журналист считает, что президент Украины Владимир Зеленский обречен рано или поздно попытаться повоевать с Донбассом по примеру Карабаха.
"Иначе ему просто этого не простит та националистическая верхушка, те ястребы, которые наблюдали, как Азербайджан умудрился решить вопрос", — говорит он.
Николай Денежкин
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