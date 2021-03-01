Афиша Луганского русского драматического театра на 12-14 марта
Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева 12-14 марта приглашает зрителей на спектакли для детей и взрослых. Об этом сообщили в учреждении культуры.
«Дорогие друзья, театр с нетерпением ждет встреч с любимыми зрителями! Приглашаем на ближайшие спектакли, 12-14 марта», — говорится в сообщении.
В пятницу, 12 марта, в 17.00 артисты ЛАРДТ представят спектакль «Шоу должно продолжаться».
«Перевоплощения и интриги, веселые шутки и джазовые ритмы — таков мир закулисья, в который вам предстоит попасть», — отметили в театре.
В субботу, 13 марта, в 16.00 зрители увидят детектив «Инь и Ян. Белая версия» по мотивам пьесы известного современного писателя.
«Очаровательный и загадочный мир Бориса Акунина и его героев воплощен в спектакле «Инь и Ян. Белая версия». Кто совершает преступление? Вам придется решить интеллектуальную головоломку», — заверили в учреждении культуры.
В воскресенье, 14 марта, ЛАРДТ подготовил детский и взрослый спектакли.
«Прекрасное воскресное утро 14 марта в 11.00 вы можете всей семьей провести в театре, посмотрев спектакль «Приключения Ёжика и его друзей» по мотивам сказок Сергея Козлова. А вечером того же дня в 16.00 представляем спектакль «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Шекспир может говорить о серьезном с веселой усмешкой», — рассказали в столичном русском драмтеатре.
ЛАРДТ имени Луспекаева располагается по адресу: ул. Коцюбинского, 9-а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (0642)50-20-31; (0642) 50-11-43, на сайте театра или в соцсетях учреждения культуры. Культура - Сегодня, 14:58 60
«Дорогие друзья, театр с нетерпением ждет встреч с любимыми зрителями! Приглашаем на ближайшие спектакли, 12-14 марта», — говорится в сообщении.
В пятницу, 12 марта, в 17.00 артисты ЛАРДТ представят спектакль «Шоу должно продолжаться».
«Перевоплощения и интриги, веселые шутки и джазовые ритмы — таков мир закулисья, в который вам предстоит попасть», — отметили в театре.
В субботу, 13 марта, в 16.00 зрители увидят детектив «Инь и Ян. Белая версия» по мотивам пьесы известного современного писателя.
«Очаровательный и загадочный мир Бориса Акунина и его героев воплощен в спектакле «Инь и Ян. Белая версия». Кто совершает преступление? Вам придется решить интеллектуальную головоломку», — заверили в учреждении культуры.
В воскресенье, 14 марта, ЛАРДТ подготовил детский и взрослый спектакли.
«Прекрасное воскресное утро 14 марта в 11.00 вы можете всей семьей провести в театре, посмотрев спектакль «Приключения Ёжика и его друзей» по мотивам сказок Сергея Козлова. А вечером того же дня в 16.00 представляем спектакль «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Шекспир может говорить о серьезном с веселой усмешкой», — рассказали в столичном русском драмтеатре.
ЛАРДТ имени Луспекаева располагается по адресу: ул. Коцюбинского, 9-а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (0642)50-20-31; (0642) 50-11-43, на сайте театра или в соцсетях учреждения культуры. Культура - Сегодня, 14:58 60
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