Украина-2021: В«мальчик ЗеВ» против В«феномена ЗеленскогоВ»

Когда в украинских СМИ появилась информация, что ближайшее окружение президента Владимир Зеленского из Офиса президента (ОПУ) собирается «нейтрализовать» так называемую «команду Разумкова», стало окончательно понятно, что «мальчика Зе» повели по беспределу.В сторону создания и укрепления в Украине незаконной параллельно существующей внесудебной системы правосудия и расправы над всеми, кто неугоден президенту и может составить ему даже маломальскую политическую конкуренцию.Начала обкатку эта система на «врагах государства» из числа «пророссийской пятой колонны» – одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» («ОПЗЖ») Виктора Медведчука, его соратников и всех их активов. Изначально медийных, а потом и бизнесовых.Параллельно репрессиям сегодня подвергаются и другие политические конкуренты. В первую очередь «неродные», противостоящие пропрезидентским силам: из Партии Шария – лидер, блогер Анатолий Шарий, уже официально объявленный «изменником Родины», а также олигархи, представляющие реальную угрозу власти Зеленского. Кроме Медведчука, тоже причисленного к олигархам, сейчас «наезд» осуществляется на Игоря Коломойского, которого все упрекали в том, что он «создал из клоуна Зели президента Украины». И команду «Ату!» на которого дали сами США, введя против него и членов его семьи персональные санкции и тем самым обозначив «мишень №1» в олигархической среде. За ним щупальца нового «зеленого правосудия» уже нацелились на Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Петра Порошенко и даже Виктора Пинчука, «отца» и главного «кошелька» отечественных соросят.Во вторую очередь нацелились даже на «родных»: политически и структурно близких деятелей и группировки в пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») и органах власти. О чем и говорят, как зачистки в парламентской фракции «СН» (исключение из нее бунтующих нардепов типа Гео Лероса или Александра Дубинского), так и упомянутые выше слухи о приближающейся расправе над спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Да-да, над Разумковым, который в предвыборные месяцы в 2019 году придал тогдашней «команде Зеленского» хоть какой-то приличный интеллектуальный вид, а сейчас пытается дистанцироваться от того беспредела, который чинят новоявленные пропрезидентские «аскеры» и «опричники».Механизм, предназначение, задача, цель и смысл этого беспредела просты, как удар дубиной по голове сзади или ногой в пах при встрече без предупреждения. Все, кто хоть как-то знаком с уличными махачами и драками, знают, что человек, подвергшийся подобным «манипуляциям», сразу становится более сговорчивым и предрасположенным к диалогу. И действительно: трудно спорить, не приходя в сознание или согнувшись от боли пополам.Так Зеленский и действует. Он избрал Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) в качестве главного карающего органа и триггера всех репрессивных процессов, который штампует санкции против людей и структур за «антигосударственную деятельность». Президент подписывает указы об этих санкциях. А потом правоохранительные и контролирующие органы «зачищают» неугодных.Параллельно создается новая эрзац-правовая база под подобную деятельность. Закон о коллаборантах должен очертить самый широкий круг «врагов». Закон об упрощенных заочных судах создаст сам псевдосудебный механизм расправы и отъема собственности, что призвано подорвать финансовую основу деятельности любой оппозиции или недовольства. Ну, а так называемая «судебная реформа» позволит президенту и его внешним кураторам подготовить и отбирать верный, подконтрольно-преданный и покорный судебный корпус, который будет штамповать нужные вердикты.Делается все это с одной целью: когда придут новые выборы (президентские или парламентские, не так и важно), на них не должен повториться так называемый «феномен Зеленского». Суть этого феномена – в протестном голосовании, когда люди отдают свои голоса на за кого-то, а против кого-то. Как в 2019 году был избран сам «мальчик Зе»: его электоральный предел был процентов 30 (что и показал первый тур выборов). Но во втором туре он набрал более 73% голосов. Потому что люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. По принципу «кто угодно, лишь бы не барыга-мовнюк-томосоносец».Сейчас окружение Зеленского (да и он сам, если окончательно на прокурил на айкосах остатки скудных мозгов) понимают, что этот же «феномен» может сработать уже против действующего президента, который за неполных два года превратился в «Порошенко-2». И уже ненавидим людьми так же, как и предшественник, если не больше. Вот к предстоящим электоральным кампаниям политическая площадка должна быть зачищена так, чтобы на ней и малейших ростков альтернативы и инакомыслия не было – только верные, проверенные, повязанные кровью и коррупцией «зе-дебилы» во всей красе и разнообразии. Вот для этого нужны тотальные и зачистка, и контроль над оставшимися.Подобной развитие событий – это голубая мечта каждого украинского президента, который жаждал полной покорности, гарантирующей политическую безмятежность. Мечтали об этом «цветные» президенты – Виктор Ющенко и Петр Порошенко, но коллективный Запад не давал им на это свое добро. А вот Зеленскому он, по ходу, разрешает творить и утверждать в Украине полный беспредел. Потому что изменилась ситуация: Западу (читай – США) понадобилась покорная, единодушная и отмобилизованная Украину – как агрессивный кулак в геополитических игрищах. За Европу и против России. Это – с одной стороны. А с другой – нужна безропотная неоколония, экономика которой полностью либо поставлена под контроль транснациональных компаний, либо уничтожена, как потенциальный конкурент. «Мальчик Зе» это гарантирует, поэтому ему и позволено навсегда убить «феномен Зеленского». Чтобы никто и подумать против или рыпнуться с протестом не смел.Сейчас система зачистки, повторяю, набирает обороты, приобретает новые очертания и формы. Экс-нардеп Олег Царев, сославшись на свои источники в украинской власти, обнародовал ближайшие планы «окружения Зе»: «Закрыть «ОПЗЖ» и Партию Шария у Зеленского может получиться. Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть. Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Рудольфом Джулиани, адвокатом Трампа».Да, это откровенно похоже на выполнение заказа американских демократов и их нынешнего президента США Джо Байдена. Но в том-то же и суть процесса: США уже и не скрывают своих планов. Наоборот – открыто афишируют одобрение действий Зеленского. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин буквальной в среду 10 марта 2021 года форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» заявила: «Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты остаются быть верными Украине как одному из ближайших партнеров и друзей, и мы продолжаем сотрудничать по всем направлениям наших широких взаимных отношений. Мы стали свидетелями тех влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать украинскую независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую кампанию по дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад».Все, враги обозначены, старт репрессиям одобрен и дан, даже минимальные деньги на поддержку режима уже в Киев пошли. Теперь осталось лишь осуществить задуманное. И Зеленский готов. А как последнее предупреждение от него потенциальным недругам и призыв к ним покориться и послушно идти рядом с колесницей триумфатора к «невиданному успеху» прозвучали слова прикормленного информ-глашатая «зеленой команды» Дмитрия Гордона о создании «правительства народного спасения». В это правительство Гордон уже пригласил всех, кого Зеленский хотел бы приручить, а Запад – продуктивно использовать: все бывшие премьеры Украины от Юлии Тимошенко до Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, экс-председатель СБУ Игорь Смешко, экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко и т. д.Разброс, как видим, большой – от бывших регионалов до порохоботов Порошенко и «юльков» Тимошенко. Но что поделаешь? Даже Запад прекрасно понимает, кто такой Зеленский и какую политическую шваль и административное отребье он собрал в «зеленой команде». А господам же нужно, чтобы неоколонией и лимитрофом хоть кто-то маломальски управлял…Владимир Скачко