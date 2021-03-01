Украина-2021: В«мальчик ЗеВ» против В«феномена ЗеленскогоВ»
Когда в украинских СМИ появилась информация, что ближайшее окружение президента Владимир Зеленского из Офиса президента (ОПУ) собирается «нейтрализовать» так называемую «команду Разумкова», стало окончательно понятно, что «мальчика Зе» повели по беспределу.
В сторону создания и укрепления в Украине незаконной параллельно существующей внесудебной системы правосудия и расправы над всеми, кто неугоден президенту и может составить ему даже маломальскую политическую конкуренцию.
Начала обкатку эта система на «врагах государства» из числа «пророссийской пятой колонны» – одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» («ОПЗЖ») Виктора Медведчука, его соратников и всех их активов. Изначально медийных, а потом и бизнесовых.
Параллельно репрессиям сегодня подвергаются и другие политические конкуренты. В первую очередь «неродные», противостоящие пропрезидентским силам: из Партии Шария – лидер, блогер Анатолий Шарий, уже официально объявленный «изменником Родины», а также олигархи, представляющие реальную угрозу власти Зеленского. Кроме Медведчука, тоже причисленного к олигархам, сейчас «наезд» осуществляется на Игоря Коломойского, которого все упрекали в том, что он «создал из клоуна Зели президента Украины». И команду «Ату!» на которого дали сами США, введя против него и членов его семьи персональные санкции и тем самым обозначив «мишень №1» в олигархической среде. За ним щупальца нового «зеленого правосудия» уже нацелились на Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Петра Порошенко и даже Виктора Пинчука, «отца» и главного «кошелька» отечественных соросят.
Во вторую очередь нацелились даже на «родных»: политически и структурно близких деятелей и группировки в пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») и органах власти. О чем и говорят, как зачистки в парламентской фракции «СН» (исключение из нее бунтующих нардепов типа Гео Лероса или Александра Дубинского), так и упомянутые выше слухи о приближающейся расправе над спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Да-да, над Разумковым, который в предвыборные месяцы в 2019 году придал тогдашней «команде Зеленского» хоть какой-то приличный интеллектуальный вид, а сейчас пытается дистанцироваться от того беспредела, который чинят новоявленные пропрезидентские «аскеры» и «опричники».
Механизм, предназначение, задача, цель и смысл этого беспредела просты, как удар дубиной по голове сзади или ногой в пах при встрече без предупреждения. Все, кто хоть как-то знаком с уличными махачами и драками, знают, что человек, подвергшийся подобным «манипуляциям», сразу становится более сговорчивым и предрасположенным к диалогу. И действительно: трудно спорить, не приходя в сознание или согнувшись от боли пополам.
Так Зеленский и действует. Он избрал Совет нацбезопасности и обороны (СНБОУ) в качестве главного карающего органа и триггера всех репрессивных процессов, который штампует санкции против людей и структур за «антигосударственную деятельность». Президент подписывает указы об этих санкциях. А потом правоохранительные и контролирующие органы «зачищают» неугодных.
Параллельно создается новая эрзац-правовая база под подобную деятельность. Закон о коллаборантах должен очертить самый широкий круг «врагов». Закон об упрощенных заочных судах создаст сам псевдосудебный механизм расправы и отъема собственности, что призвано подорвать финансовую основу деятельности любой оппозиции или недовольства. Ну, а так называемая «судебная реформа» позволит президенту и его внешним кураторам подготовить и отбирать верный, подконтрольно-преданный и покорный судебный корпус, который будет штамповать нужные вердикты.
Делается все это с одной целью: когда придут новые выборы (президентские или парламентские, не так и важно), на них не должен повториться так называемый «феномен Зеленского». Суть этого феномена – в протестном голосовании, когда люди отдают свои голоса на за кого-то, а против кого-то. Как в 2019 году был избран сам «мальчик Зе»: его электоральный предел был процентов 30 (что и показал первый тур выборов). Но во втором туре он набрал более 73% голосов. Потому что люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. По принципу «кто угодно, лишь бы не барыга-мовнюк-томосоносец».
Сейчас окружение Зеленского (да и он сам, если окончательно на прокурил на айкосах остатки скудных мозгов) понимают, что этот же «феномен» может сработать уже против действующего президента, который за неполных два года превратился в «Порошенко-2». И уже ненавидим людьми так же, как и предшественник, если не больше. Вот к предстоящим электоральным кампаниям политическая площадка должна быть зачищена так, чтобы на ней и малейших ростков альтернативы и инакомыслия не было – только верные, проверенные, повязанные кровью и коррупцией «зе-дебилы» во всей красе и разнообразии. Вот для этого нужны тотальные и зачистка, и контроль над оставшимися.
Подобной развитие событий – это голубая мечта каждого украинского президента, который жаждал полной покорности, гарантирующей политическую безмятежность. Мечтали об этом «цветные» президенты – Виктор Ющенко и Петр Порошенко, но коллективный Запад не давал им на это свое добро. А вот Зеленскому он, по ходу, разрешает творить и утверждать в Украине полный беспредел. Потому что изменилась ситуация: Западу (читай – США) понадобилась покорная, единодушная и отмобилизованная Украину – как агрессивный кулак в геополитических игрищах. За Европу и против России. Это – с одной стороны. А с другой – нужна безропотная неоколония, экономика которой полностью либо поставлена под контроль транснациональных компаний, либо уничтожена, как потенциальный конкурент. «Мальчик Зе» это гарантирует, поэтому ему и позволено навсегда убить «феномен Зеленского». Чтобы никто и подумать против или рыпнуться с протестом не смел.
Сейчас система зачистки, повторяю, набирает обороты, приобретает новые очертания и формы. Экс-нардеп Олег Царев, сославшись на свои источники в украинской власти, обнародовал ближайшие планы «окружения Зе»: «Закрыть «ОПЗЖ» и Партию Шария у Зеленского может получиться. Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть. Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Рудольфом Джулиани, адвокатом Трампа».
Да, это откровенно похоже на выполнение заказа американских демократов и их нынешнего президента США Джо Байдена. Но в том-то же и суть процесса: США уже и не скрывают своих планов. Наоборот – открыто афишируют одобрение действий Зеленского. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин буквальной в среду 10 марта 2021 года форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» заявила: «Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты остаются быть верными Украине как одному из ближайших партнеров и друзей, и мы продолжаем сотрудничать по всем направлениям наших широких взаимных отношений. Мы стали свидетелями тех влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать украинскую независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую кампанию по дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад».
Все, враги обозначены, старт репрессиям одобрен и дан, даже минимальные деньги на поддержку режима уже в Киев пошли. Теперь осталось лишь осуществить задуманное. И Зеленский готов. А как последнее предупреждение от него потенциальным недругам и призыв к ним покориться и послушно идти рядом с колесницей триумфатора к «невиданному успеху» прозвучали слова прикормленного информ-глашатая «зеленой команды» Дмитрия Гордона о создании «правительства народного спасения». В это правительство Гордон уже пригласил всех, кого Зеленский хотел бы приручить, а Запад – продуктивно использовать: все бывшие премьеры Украины от Юлии Тимошенко до Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, экс-председатель СБУ Игорь Смешко, экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко и т. д.
Разброс, как видим, большой – от бывших регионалов до порохоботов Порошенко и «юльков» Тимошенко. Но что поделаешь? Даже Запад прекрасно понимает, кто такой Зеленский и какую политическую шваль и административное отребье он собрал в «зеленой команде». А господам же нужно, чтобы неоколонией и лимитрофом хоть кто-то маломальски управлял…
Владимир Скачко
Метки: {keywords}