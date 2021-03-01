Власти эвакуировали учащихся школы в Золотом-5 во время обстрела со стороны ВСУ – Кобцева

Власти эвакуировали учащихся школы в Золотом-5 во время обстрела района населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева."К сожалению, вчера был в очередной раз обстрелян район Золотого-5 и населенного пункта Калиново. Руководство Республики вынуждено было принять меры по эвакуации детей из школы, потому что школа на протяжении всего периода военных действий в Золотом-5 неоднократно подвергалась обстрелам, и для того, чтобы обезопасить и сохранить жизнь детей, учебный процесс был сокращен, и дети были доставлены домой в целости и невредимости", - сказала она.Кобцева добавила, что на сегодняшний день именно гражданская инфраструктура, мирные жители и их жилье подвергаются обстрелам со стороны Украины.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.11 марта — Луганск