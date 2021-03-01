Минтранс напомнил о том, что в ЛНР с 13 марта начнут действовать новые тарифы на проезд

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР напомнило о том, что в Республике с 13 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте .

"Обращаем внимание граждан, что в соответствии с постановлением Правительства ЛНР от 2 марта 2021 года № 155/21, с 13 марта стоимость проезда на (пригородных и междугородных автобусных) маршрутах (общего пользования) повышается на 20 копеек за километр", - говорится в сообщении.

Также с 13 марта на 2 рубля повышается тариф на проезд в городском транспорте.

В Минтрансе подчеркнули, что "тарифы на проезд в Республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались".

11 марта — Луганск