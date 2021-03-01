Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте с 13 марта
Как ранее информировал журналисты цены на проезд в общественном транспорте повысят с 12 марта.
«Обращаем внимание граждан, что в соответствии с постановлением Правительства ЛНР от 2 марта 2021 года № 155/21, с 13 марта стоимость проезда на (пригородных и междугородных автобусных) маршрутах (общего пользования) повышается на 20 копеек за километр», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 13 марта на 2 рубля повышается тариф на проезд в городском транспорте. Экономика - Сегодня, 16:49 116
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