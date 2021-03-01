Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте с 13 марта

Как ранее информировал журналисты цены на проезд в общественном транспорте повысят с 12 марта.«Обращаем внимание граждан, что в соответствии с постановлением Правительства ЛНР от 2 марта 2021 года № 155/21, с 13 марта стоимость проезда на (пригородных и междугородных автобусных) маршрутах (общего пользования) повышается на 20 копеек за километр», — говорится в сообщении.Кроме того, с 13 марта на 2 рубля повышается тариф на проезд в городском транспорте. Экономика - Сегодня, 16:49 116