5 основных навыков для поддержания себя в кризисных ситуациях



— потери интересов,

— постоянной усталости,

— недоверия к людям,

— расстройств сна, агрессии,

— разочарование,

— чрезмерное употребление алкоголя

— восприятия, в будущем не будет ничего хорошего, т.д.

Характерная черта такого состояния, что жизнь будто разделены на «до» и «после».

Преодолеть последствия травмирующих событий можно благодаря восстановлению необходимых жизненных навыков, которые полностью или частично могли быть потеряны.

К таким навыкам относят:

— решение проблем;

— конструктивное мышление;

— управление эмоциональными реакциями;

— восстановление здоровых социальных связей;

— положительная деятельность.

Заметим, что все эти навыки можно освоить на бесплатных курсах онлайн Центра психосоциального сопровождения (ЦПСС) г.Счастье со специалистами в области психического здоровья. Работать с психологом всегда более эффективно и безопасно, чем оставаться с проблемой один на один. Чтобы стать клиентом Регистрация по ссылке.

Предлагаем ниже несколько советов психолога Анастасии Ярошенко, что можно сделать для себя в соответствии с каждым из этих жизненных навыков:

Решение проблем. Следует четко определить проблему, можно даже выписать ее себе в блокнот. Следующим шагом честно ответить себе, это только Ваша проблема и на сколько процентов? Не брать на себя ответственность за ее решение больше, чем Вы определили в предыдущем вопросе. Создать план пошагового решения. На групповом или индивидуальном занятии можно сделать это по алгоритму, который учитывает и уменьшает риски неудачи.

Конструктивное мышление. Навык, которым стоит овладеть, даже без влияния кризисных событий. Как отличить конструктивное мышление от других? Есть 2 основные его аспекта: реалистичность и пользу. Если мнение положительное, но не соответствует действительности — не конструктивное, оно может навредить. Если мнение реалистичное, однако не является полезным, могут быть значительные и малоприятные последствия, ведь мысли влияют на наше состояние на психическом и физическом уровне. Поэтому проверяйте, какие мысли кружатся в Вашей голове и не несут ли они вреда !?

Управление эмоциональными реакциями. Это база необходима каждому. Для лучшего владения собой используйте дыхательные техники! Предлагаю упражнение «5-5-7» (на 5 секунд делаем вдох, на 5 секунд задерживаем дыхание на 7 секунд делаем медленный выдох. Повторяем 3-4 раза. Можно практиковать перед сном. Внимание! Стоит остановиться, если плохо себя чувствуете, есть проблемы с давлением или иные проблемы со здоровьем).

Восстановление здоровых социальных связей. Не стоит уединяться, когда вам плохо! Даже если кажется, что это на пользу. Позвоните человеку, с которым приятно общаться; Обратитесь к близким или родным; Найдите себе специалиста, которому можно проконсультироваться.

Положительная деятельность. Этот навык необходимо для наполнения внутренних ресурсов и восстановления сил. Вспомните, что Вам приятно делать не только ради результатов, а ради процесса. Что вы делали в детстве, чтобы почувствовать себя лучше? Или попробуйте новую деятельность. Можно объединить эту активность с друзьями или навть найти новых знакомых. А может, Вы так истощены, что необходимо в качестве положительной деятельности отдохнуть — сделайте это!

Главное, помните, что от Вашего психического здоровья напрямую зависит качество Вашей жизни! Заботьтесь о себе и Ваших близких! Обращайтесь за помощью к специалистам!

Красота и здоровье - Сегодня, 16:22 72 Кризисные ситуации могут негативно влиять на психическое здоровье человека и значительно снижать качество жизни. К кризисным событиям относятся: личные трагедии, потери; или влияние бедствия на уровне общины / страны: катастрофы, вооруженный конфликт, пандемия и прочее. Жизнь в таких условиях становится выживанием, внутренние ресурсы истощаются, что может приводить к— потери интересов,— постоянной усталости,— недоверия к людям,— расстройств сна, агрессии,— разочарование,— чрезмерное употребление алкоголя— восприятия, в будущем не будет ничего хорошего, т.д.Характерная черта такого состояния, что жизнь будто разделены на «до» и «после».Преодолеть последствия травмирующих событий можно благодарякоторые полностью или частично могли быть потеряны.Заметим, что все эти навыки можно освоить на бесплатных курсах онлайн Центра психосоциального сопровождения (ЦПСС) г.Счастье со специалистами в области психического здоровья. Работать с психологом всегда более эффективно и безопасно, чем оставаться с проблемой один на один. Чтобы стать клиентом Регистрация по ссылке.Предлагаем ниже несколько советов психолога Анастасии Ярошенко, что можно сделать для себя в соответствии с каждым из этих жизненных навыков:Следует четко определить проблему, можно даже выписать ее себе в блокнот. Следующим шагом честно ответить себе, это только Ваша проблема и на сколько процентов? Не брать на себя ответственность за ее решение больше, чем Вы определили в предыдущем вопросе. Создать план пошагового решения. На групповом или индивидуальном занятии можно сделать это по алгоритму, который учитывает и уменьшает риски неудачи.Навык, которым стоит овладеть, даже без влияния кризисных событий. Как отличить конструктивное мышление от других? Есть 2 основные его аспекта: реалистичность и пользу. Если мнение положительное, но не соответствует действительности — не конструктивное, оно может навредить. Если мнение реалистичное, однако не является полезным, могут быть значительные и малоприятные последствия, ведь мысли влияют на наше состояние на психическом и физическом уровне. Поэтому проверяйте, какие мысли кружатся в Вашей голове и не несут ли они вреда !?Это база необходима каждому. Для лучшего владения собой используйте дыхательные техники! Предлагаю упражнение «5-5-7» (на 5 секунд делаем вдох, на 5 секунд задерживаем дыхание на 7 секунд делаем медленный выдох. Повторяем 3-4 раза. Можно практиковать перед сном. Внимание! Стоит остановиться, если плохо себя чувствуете, есть проблемы с давлением или иные проблемы со здоровьем).Не стоит уединяться, когда вам плохо! Даже если кажется, что это на пользу. Позвоните человеку, с которым приятно общаться; Обратитесь к близким или родным; Найдите себе специалиста, которому можно проконсультироваться.Этот навык необходимо для наполнения внутренних ресурсов и восстановления сил. Вспомните, что Вам приятно делать не только ради результатов, а ради процесса. Что вы делали в детстве, чтобы почувствовать себя лучше? Или попробуйте новую деятельность. Можно объединить эту активность с друзьями или навть найти новых знакомых. А может, Вы так истощены, что необходимо в качестве положительной деятельности отдохнуть — сделайте это!Главное, помните, что от Вашего психического здоровья напрямую зависит качество Вашей жизни! Заботьтесь о себе и Ваших близких!Красота и здоровье - Сегодня, 16:22 72

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