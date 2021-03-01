Глава ЛНР на совещании в Ровеньках обсудил с руководителями регионов вопросы водоснабжения (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки в Ровеньки обсудил с руководителями регионов проблемные вопросы водоснабжения и водоотведения. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В совещании с главой ЛНР приняли участие руководители угольных предприятий, представители государственного унитарного предприятия (ГУП) "Лугансквода", руководители администраций Ровеньков, Красного Луча, Антрацита и Антрацитовского района, Перевальского и Славяносерсбкого районов.Советник главы ЛНР Марина Филиппова рассказала, что в ходе реструктуризации угольной отрасли бесхозной осталась часть водокачек, которые снабжают водой небольшие шахтерские поселки. Она отметила, что наиболее остро стоит вопрос водоснабжения поселка Горняк, запитанного от одной из таких водокачек.Выслушав все предложения чиновников, глава Республики поручил представителям "Луганскводы" оценить состояние водокачки, а также направить свои предложения по ремонту и приему на баланс данного водозаборного сооружения."Вам для этого срок в неделю, мне доложить вплоть до того, что будем рассматривать и окажем какую-то помощь для того, чтобы привести на настоящий период времени весь этот водный объект в какое-то надлежащее состояние", - поручил глава ЛНР первому заместителю гендиректора ГУП "Лугансквода" Яне Березовской.Участники встречи также обсудили судьбу очистных сооружений реструктуризированных шахт в Перевальском и Славяносербском районах. Руководители районов констатировали, что оставшиеся после оптимизации угольных предприятий очистные сооружения находятся в плачевном состоянии и не выполняют своих функций. Глава ЛНР поручил руководителям районов вместе с представителями шахт и "Луганскводы" разобраться в ситуации и выработать совместные предложения для решения вопроса.В ходе встречи глава Республики поручил "Луганскводе" проработать технические варианты, которые позволят снизить давление в и без того изношенных трубах, порывы которых регулярно оставляют без воды жителей регионов Республики.Пасечник выразил недоумение в связи с тем, что руководители "Луганскводы" ранее сами не рассматривали возможность строительства дополнительных насосных станций либо других технических решений, направленных на сохранение объемов поставляемой воды. Он добавил, что не стоит забывать и о плановой замене сетей.Глава ЛНР призвал руководителей государственных предприятий быть более инициативными и искать пути решения существующих проблем с учетом финансовых возможностей Республики."Наша жизнь, наш быт, состояние социального напряжения жителей нашей Республики зависит от нас свами, от всех нас, от того, насколько качественно мы все подходим к исполнению своих обязанностей. Поверьте, пока мы сами не сделаем, нам никто не сделает", - подчеркнул Пасечник.11 марта — Луганск