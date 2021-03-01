ЛНР призывает мировую общественность повлиять на Киев во избежание эскалации - Кобцева

Луганская Народная Республика призывает мировую общественность оказать влияние на правительство Украины, чтобы избежать эскалации конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Она рассказала, что "сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной".

"В их (представителей Украины) лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей Республик на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных", – отметила Кобцева.

Напомним, ранее сегодня полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук еще раз подтвердил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации конфликта.

Накануне официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики обстреляли район Золотого-5.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 марта — Луганск