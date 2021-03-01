ЛНР не получила ответа от СММ ОБСЕ на обращения после терактов – Кобцева

ЛНР не получила ответа от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на обращения по терактам, совершенным в Республике зимой. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Она напомнила, что ранее представители Республики передали СММ документы, касающиеся подрыва Киевом газопровода в Лутугинском районе и в пригороде Луганска."До сегодняшнего дня мы не получили никакой оценки, никакого ответа (по подрыву газопровода в Лутугинском районе)", - заявила Кобцева.Представитель ЛНР добавила, что, говоря о теракте, произошедшем 15 февраля в пригороде Луганска, представители СММ заверили, что "будут заниматься расследованием"."Но воз и ныне там, и какой-либо информации о расследовании в наш адрес и в отчетах СММ ОБСЕ мы не получили", - констатировала она.Магистральный газопровод у села Глафировка в Лутугинском районе был подорван утром 15 января, в результате диверсии без газа остались около 13 тыс. абонентов и ряд социально важных объектов, в том числе школы, медучреждения и котельные. К вечеру того же дня специалисты завершили ремонтные работы на месте подрыва газопровода.Вечером 15 февраля на газопроводе в районе улицы 2-я Беломорская в столичном районе Малая Вергунка произошел взрыв, за которым последовал пожар. Высота пламени достигала 20 метров. Специалисты "Луганскгаза" и сотрудники МЧС ЛНР ликвидировали пожар на месте взрыва. В результате происшествия без газоснабжения оставались почти 100 абонентов села Веселенькое. Ремонт поврежденного участка газопровода был завершен утром 16 февраля, к полудню специалисты возобновили подачу газа в Веселенькое. Правоохранители квалифицировали взрыв газопровода как диверсию.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.11 марта — Луганск