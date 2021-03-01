Киев обостряет ситуацию для провокации Республик, чтобы обвинить их в конфликте – Кобцева

Украина обостряет ситуацию на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Республики Донбасса на ответные действия и в дальнейшем обвинить их в конфликте. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева."Очередная эскалация конфликта – это повод для того, чтобы нас спровоцировать на ответные действия, на ответные шаги, чтобы в дальнейшем обвинить нас во всем происходящем", - сказала она.Кобцева отметила, что в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в зону так называемой операции объединенных сил прибыла группа иностранных журналистов."Мы расцениваем это как очередную подготовку для того, чтобы осветить происходящее вдоль линии соприкосновения в выгодном ракурсе для Украины, для тех западных партнеров, которые позволяют на сегодняшний день украинскому правительству нарушать все нормы международного права и жестоко относиться к населению Донбасса", - заявила представитель ЛНР.Она пояснила, что в рамках переговорного процесса представители Украины "дошли до ситуации, когда им необходимо принимать решения, именно политические решения, необходимо выполнять зафиксированные договоренности, а они этого делать не хотят"."Им нужен прецедент, им нужна ситуация, в результате которой они могли бы найти виновного в невыполнении своих обязательств в рамках переговорного процесса", - добавила Кобцева.Напомним, в начале марта офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что журналисты украинских и западных средств массовой информации прибыли в зону так называемой операции объединенных сил для подготовки материалов о якобы нарушении "режима тишины" со стороны ЛНР.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.11 марта — Луганск