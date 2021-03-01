Заявление Резникова о том, что РФ не нужен Донбасс, не содержит ни доли правды – Кобцева

Заявление вице-премьер-министра — министра по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексея Резникова о том, что Россия не нуждается в Донбассе, не содержит ни доли правды. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Резников в интервью украинскому изданию усомнился в том, что ЛНР и ДНР смогут войти в состав России, так как для нее это экономически невыгодно. По его словам, Российская Федерация не нуждается в Донбассе, а россияне не воспринимают жителей Республик Донбасса как своих сограждан."Жители Донбасса самостоятельно приняли решение и получают паспорта граждан Российской Федерации. Это право каждого человека. Я хочу сделать акцент на заявлении Резникова – это наглая ложь, лицемерие, игра словами, словоблудие, потому что в том, что заявил господин Резников, не содержится ни доли правды", - сказала Кобцева.Она подчеркнула, что с 2014 года Киев своими действиями лишил жителей Донбасса, будучи на тот момент еще гражданами Украины, "всех конституционных прав, права на жизнь, права на свободу"."Я бы еще провела такую параллель: заявления господина Резникова, (руководителя офиса президента Украины Андрея) Ермака, (президента Украины Владимира) Зеленского, (руководителя украинской делегации в Контактной группе Леонида) Кравчука говорят о том, что ситуация, которая сейчас происходит в государстве Украина, катастрофическая, и катастрофичность заключается в том, что непосредственно в самом государстве закрываются неугодные каналы, а каналы неугодны, потому что освещают реальную картину всего происходящего, подвергаются санкциям люди, которые являются гражданами Украины", - рассказала представитель ЛНР.Кобцева отметила, что такие действия "демонстрируют недееспособность украинского правительства и президента, их рейтинги падают, а для того, чтобы реабилитироваться, они приступили к эскалации конфликта в Донбассе".Депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко на интеграционном форуме "Русский Донбасс" в Донецке сообщал, что по состоянию на конец января 2021 года более 400 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года, к началу октября 2020 года количество получивших паспорта РФ достигло 150 тыс.11 марта — Луганск