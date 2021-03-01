Коротченко назвал главную сильную сторону ВСУ, которая опасна даже для России

Военный эксперт Игорь Коротченко оценил сильные стороны армии Украины и назвал одну из них, которая в теории представляет опасность для России.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Коротченко, разведывательные признаки указывают на концентрацию ударной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Эксперт считает, что данных сил достаточно для попытки зачистки региона от ополченцев. Он называет украинскую армию пригодной для военной операции против ДНР и ЛНР.Эксперт считает, что западная помощь практически не повлияла на боеспособность ВСУ, так как была символической и политически мотивированной. При этом одну сильную сторону армии Украины Коротченко выделяет особо. Речь идет о диверсионно-террористических операциях, которые Киев регулярно проводил против Донбасса с уничтожением видных военных фигур региона."Эта активность – сильная сторона и серьезный фактор безопасности украинских спецслужб. Особенно я бы выделил военную разведку Украины. При любом обострении в Донбассе можно ожидать заброску украинских диверсантов даже в южные регионы России. И я бы не стал заниматься поиском слабых мест у ВСУ. Мы должны искать такие места у себя, готовиться при необходимости выявлять и обезвреживать украинскую агентуру, которая будет забрасываться к нам на юг", - сказал Коротченко.С помощью диверсий ВСУ и Служба безопасности Украины (СБУ) могут попытаться отвлечь Россию и выиграть время для подавления сопротивлений ЛДНР, считает эксперт. Главным вопросом в возможном конфликте Коротченко называет реакцию России на украинскую военную активность. Он выразил личное мнение, что Москва не сможет оставаться в стороне, когда жизнь и благополучие российских граждан в Донбассе окажутся под угрозой."Если ВСУ начнут вторжение, изменятся границы Украины. Я с трудом представляю вариант, что ДНР и ЛНР вернутся под ее контроль. Думаю, если война станет реальностью, Украина потеряет еще больше территорий. Нельзя исключать, что ее новая граница пройдет по Днепру. Не буду говорить, чьими силами и как это будет сделано, но это финальный вариант", - заявил Коротченко на YouTube-канале "Украина.ру".Мнения экспертов о вероятности эскалации в Донбассе разнятся. Одни называют активность ВСУ демонстративной с целью повышения ставок на переговорах с Россией. Другие считают, что Киев при поддержке Запада готов впервые за шесть лет решиться на массированное наступление.Григорий Егоро