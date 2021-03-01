Каким может быть обострение на Донбассе: возможные сценарии

По моему скромному мнению, возможных реалистичных сценариев действий со стороны Украины четыре. Я подчеркну, именно реалистичных, в которых не участвуют рои из сотен ударных БЛА, которых в данный момент у противника нет.В таком сценарии ВСУ в обход застройки могут попытаться, одержав победу "в поле", быстро выйти на границу и целиком её отрезать, а потом уже разбираться с окружёнными городами и очагами сопротивления. Проблема этого сценария, о которой неоднократно говорили и сами украинские военные состоит в том, что для успеха подобного варианта действий границу необходимо полностью захватить быстрее, чем прореагирует Россия. Чтобы потом быстро заводить туда всех (от ОБСЕ до ООН) и далее застраховать себя от "принуждения к миру". Поэтому для подобного сценария нужна мощная современная армия, гарантии Запада, уверенности в том, что армия РФ не будет действовать после захвата границы и скорость осуществления всей операции в пару дней. Потому что каждый час задержки будет значительно увеличивать риски. Готова ли украинская армия к подобному типу действий, неизбежным крупным потерям при прорыве обороны и рискам прямого столкновения с армией РФ на границе? Сомневаюсь, но в порядке рискованной авантюры - возможно.ВСУ могут попробовать, вместо раша к границе, взять крупные центры Республик: Донецк, Луганск, Горловку. Однако, это тяжёлые городские бои в советской бетонной застройке, которые во многом дают преимущество обороняющимся, и с малыми потерями их украинской армии не провести никак. Преимуществом подобных действий для Украины может быть меньшая вероятность полномасштабного вмешательства России. И то, что даже не достигнув полной военной победы, они смогут создать картинку таковой, и снова громко кричать о том, что "в Республиках жизни нет", или цинично сравнивать быть военных городов с Львовом и Одессой. Минус, для Украины, в том, что риск понести критические потери будет ещё больше, чем в сценарии 1.Вот это, по моему мнению уже намного более вероятный сценарий, чем предыдущие. Решиться на относительно небольшую военную операцию, принципы которой ВСУ отрабатывали 5 лет на пресловутых "жабьих прыжках" и добиться относительно малыми военными силами, максимального политического эффекта - гораздо проще, чем поставить всё на полномасштабную войну. У них, пусть и в меньших масштабах, есть опыт подобных действий. Один быстрый "жабий прыжок", а дальше ОБСЕ, политика и информационный шум. При этом сама по себе военная часть действий закончится в первые пару дней. Риск вмешательства армии РФ в таком случае падает значительно, как и риски понести тяжёлые потери, в случае военной неудачи. Идея свести военную часть операции к отдельному району города, а потом год превращать его окрестности по ночам (когда наблюдатели не видят) в мёртвую землю, пытаясь получить максимальные внутри и внешне политические выгоды и при этом минимизировав риски, очень соблазнительная и для генералитета, и для политиков.Честно говоря самый реалистичный сценарий. Так и не решившись на военные авантюры украинские военные, вместе с политиками просто в очередной раз решать заняться тем, что умеют и любят - обстрелами. Так можно сколь угодно долго имитировать для своих "зрителей" ведение войны и надеяться, что никто не помешает.Коротко о моих выводах. Во всех сценариях, которые я обозначил, победа или поражение наступят быстро, а действия противника начнутся неожиданно. Никаких обсуждаемых в сети мобилизаций, "возвращения боевых ополченцев" и прочего не будет. Воевать, скорее всего, будут те, кто есть, и тем, что есть. Самые вероятные сценарии действий на сегодняшний момент это 3 и 4, или же их комбинации. На 1 и 2 Украине слишком сложно будет решиться. Сложно, но не за гранью реальности, так что... Поживём увидим.Дмитрий Астрахань