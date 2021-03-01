Миссия ООН заявила, что Украина нарушает права 65 тысяч детей, родившихся на неподконтрольном Донбассе



«Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тыс. детей не имеют выданных Украины сертификатов о рождении», — сказала Богнер.

Она подчеркнула, что это создает жителям неподконтрольного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины.

«Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами», — отметила глава миссии. Новости Украины - Сегодня, 20:35 60 Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что на неподконтрольном Донбассе около 65 тысяч детей не имеют украинских свидетельств о рождении. Об этом она сказала на брифинге во время презентации нового доклада о правах человека в Украине, видео которого обнародовано на странице миссии в Facebook.«Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тыс. детей не имеют выданных Украины сертификатов о рождении», — сказала Богнер.Она подчеркнула, что это создает жителям неподконтрольного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины.«Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами», — отметила глава миссии. Новости Украины - Сегодня, 20:35 60

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