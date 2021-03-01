Луганская делегация на ТКГ поднимет вопрос необъективности СММ ОБСЕ касательно КПВВ и блокпостов
В Луганске заявили, что на видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы поднимут вопрос о формулировках в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ касательно пунктов пропуска и блокпостов. Об этом заявила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
«У меня к миссии ОБСЕ есть свой вопрос, и этот вопрос будет поднят в рамках следующей видеоконференции, которая состоится 16 марта в рамках заседания гуманитарной группы: почему в отчетах СММ ОБСЕ инфраструктура пунктов пропуска, которая создана на Украине, называется инфраструктурой пунктов пропуска, а инфраструктура пунктов пропуска, которая построена со стороны Республик, в отчетах указывается как блокпосты. Это о какой объективной независимой оценке идет речь?» — сказала Кобцева. Политика - Сегодня, 20:30 100
«У меня к миссии ОБСЕ есть свой вопрос, и этот вопрос будет поднят в рамках следующей видеоконференции, которая состоится 16 марта в рамках заседания гуманитарной группы: почему в отчетах СММ ОБСЕ инфраструктура пунктов пропуска, которая создана на Украине, называется инфраструктурой пунктов пропуска, а инфраструктура пунктов пропуска, которая построена со стороны Республик, в отчетах указывается как блокпосты. Это о какой объективной независимой оценке идет речь?» — сказала Кобцева. Политика - Сегодня, 20:30 100
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