Отсутствие электроснабжения в двух районах Луганска 12 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 12 марта будут временно отключать от электричества некоторые Артемовского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Ростовская, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98;
улица Московская, 58, 60, 62, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 95, 97, 97а, 97б, 97в;
улица Интернациональная, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115;
улица Фрунзе, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
улица Октябрьская, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80;
улица Красноармейская, 81, 83, 89;
улица 19-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
переулок Фрунзенский, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а;
улица 18-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;
улица 17-я Линия, 2, 2а, 3, 3б;
площадь имени Розы Люксембург, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300 лет Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
улица 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8;
улица Лутугинская, 40;
улица Руднева, 58, 58в, 60, 127.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:59 211
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Ростовская, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98;
улица Московская, 58, 60, 62, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 95, 97, 97а, 97б, 97в;
улица Интернациональная, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115;
улица Фрунзе, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
улица Октябрьская, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80;
улица Красноармейская, 81, 83, 89;
улица 19-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
переулок Фрунзенский, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а;
улица 18-я Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;
улица 17-я Линия, 2, 2а, 3, 3б;
площадь имени Розы Люксембург, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300 лет Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
улица 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8;
улица Лутугинская, 40;
улица Руднева, 58, 58в, 60, 127.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:59 211
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