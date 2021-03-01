Провокации ВСУ стали регулярными после посещения зоны "ООС" Хомчаком – Народная милиция

Провокации со стороны киевских силовиков стали регулярными после посещения зоны проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Хочу отметить, что огневые провокации со стороны украинских боевиков приобрели регулярный характер после посещения зоны "ООС" главнокомандующим вооруженными силами Украины Хомчаком в конце февраля этого года. Именно в этот период главком ВСУ отдал указания командующему "ООС" (генералу Владимиру) Кравченко усилить интенсивность обстрелов и любой ценой спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сказал Филипоненко.

Он напомнил, что за визитом Хомчака последовало прибытие в зону "ООС" ряда делегаций западных государств, "заинтересованных в дестабилизации обстановки на Донбассе".

"Так, 2 марта, в зону "ООС" прибыл глава Евросовета Шарль Мишель для инспектирования украинской армии. Президент Украины (Владимир) Зеленский сопровождал своего европейского куратора, всячески демонстрируя, на что пошли выделенные Западом деньги. Не стоит забывать о том, что в первую очередь эти деньги выделяются на войну с нами – с народом Донбасса", - отметил Филипоненко.

Он добавил, что руководство европейских государств во всеуслышание заявляет о поддержке ВСУ в период действия перемирия, "но на деле они становятся спонсорами геноцида народа Востока Украины, а каждый их визит ведет к обострению обстановки на Донбассе".

"Очередной такой визит вчера (10 марта) совершила делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с командующим Роджером Клотье, прибывшая на Украину. Цель делегации как всегда одна – подлить масла в огонь тлеющего конфликта и заставить украинцев, уставших воевать, отрабатывать выделенные деньги, вновь и вновь открывая огонь по территории Республики", - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее сегодня представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Украина обостряет ситуацию на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Республики Донбасса на ответные действия и в дальнейшем обвинить их в конфликте. От имени Республики она призвала мировую общественность оказать влияние на правительство Украины, чтобы избежать эскалации конфликта в Донбассе.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 марта — Луганск