Защитник Республики погиб при обстреле со стороны ВСУ – Народная милиция

Защитник Республики погиб при обстреле киевскими силовиками позиций Народной милиции в районе поселка Молодежное. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня в 13:40 боевики 92-й бригады возобновили огонь с направления населенного пункта Катериновка, осуществили обстрел наших позиций в районе населенного пункта Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. В результате огня ВСУ один защитник Республики получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказал он.

От имени оборонного ведомства ЛНР Филипоненко выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

"Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры", - добавил он.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что сегодня военнослужащие 92-й бригады ВСУ подвергли обстрелу Золотое-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, "выпустив по жилым домам пять гранат".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 марта — Луганск