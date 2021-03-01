Синоптики прогнозируют 12 марта в ЛНР от 18 до 2 градусов мороза

Температура воздуха в Республике 12 марта будет колебаться от 18 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 11 марта до 21:00 12 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 2-7 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов мороза, днем – минус 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 15-17 градусов мороза и 4-6 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов ниже нуля ночью и от 2 до 4 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 марта метеорологи отмечали в 1875 году – минус 22,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2001 году и составляла плюс 15,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 марта – 06:12, время захода – 18:58. Продолжительность светового дня составит 12 часов 46 минут.

По предварительному прогнозу, 13-14 марта ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

11 марта — Луганск