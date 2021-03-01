Данилов посвятил заседание СНБО контрабандным сигаретам из ОРДЛО
«На заседании 11 марта Совета национальной безопасности и обороны Украины рассматривался вопрос усиления борьбы с организованной преступностью, которая контролирует незаконное перемещение контрафактных подакцизных товаров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Президента.
Отмечается, что на следующем заседании СНБО соответствующие службы должны предоставить доклад по этому вопросу.
«Мы должны поставить точку в этом сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, расположенные на оккупированных территориях, и другие предприятия, производящие подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают в Украину. Мы должны положить этому конец», — пояснил секретарь СНБО. Новости Украины - Сегодня, 21:00 87
Отмечается, что на следующем заседании СНБО соответствующие службы должны предоставить доклад по этому вопросу.
«Мы должны поставить точку в этом сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, расположенные на оккупированных территориях, и другие предприятия, производящие подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают в Украину. Мы должны положить этому конец», — пояснил секретарь СНБО. Новости Украины - Сегодня, 21:00 87
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