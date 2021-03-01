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На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"

root Сегодня, 10:3033Новости
На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"
Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Депутаты Львовского горсовета требуют запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партии Шария", обвиняя их в пророссийской позиции, передает РИА Новости.
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Мэрии Ивано-Франковска и Черновцов в конце февраля обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности страны (СНБО) с просьбой о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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"Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс завершить эту борьбу, поэтому просим подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партию Шария", - говорится в тексте заявления депутатов, опубликованном местным изданием "Львовский портал".

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