На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"

"Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс завершить эту борьбу, поэтому просим подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партию Шария", - говорится в тексте заявления депутатов, опубликованном местным изданием "Львовский портал".

Фото: © REUTERS/Valentyn OgirenkoДепутаты Львовского горсовета требуют запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партии Шария", обвиняя их в пророссийской позиции, передает РИА Новости.в ЂМэрии Ивано-Франковска и Черновцов в конце февраля обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности страны (СНБО) с просьбой о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".в Ђ