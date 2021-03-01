СМИ: послы стран ЕС согласовали новые санкции против россиян

"Порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны быть включены в санкционный список ЕС за серьезные нарушения прав человека в мире. Предварительная договоренность была достигнута на встрече постпредов (постоянных представителей - ред.) стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером", - говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиЕвропейский союз (ЕС) обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти фигуранты из Китая, России и других стран, пишет в четверг электронное издание EUobserver, передает РИА Новости.в ЂСанкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Как ожидается, список может быть утвержден на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 марта.в ЂЕвросоюз второго марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.в ЂНовый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.в ЂВ МИД России европейские санкции в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.