Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 11.03.2021
09:55 Обстановка в районе населенного пункта Калиново
09:00 Оперативная сводка за сутки с 11 на 12 марта
Киевские силовики за сутки два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Молодежное и Калиново. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
В результате обстрела погиб военнослужащий Республики.
"13.40 Катериновка - Молодежное: крупнокалиберный пулемет, стрелковое оружие, (в результате обстрела военнослужащий НМ ЛНР получил ранение не совместимое с жизнью); 16.00 Троицкое - Калиново: СПГ-9 (2 выстрела), АГС-17 (5 выстрелов), стрелковое оружие", - говорится в сообщении ведомства.
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