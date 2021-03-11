Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.03.2021

"13.40 Катериновка - Молодежное: крупнокалиберный пулемет, стрелковое оружие, (в результате обстрела военнослужащий НМ ЛНР получил ранение не совместимое с жизнью); 16.00 Троицкое - Калиново: СПГ-9 (2 выстрела), АГС-17 (5 выстрелов), стрелковое оружие", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 11.03.202109:5509:00Киевские силовики за сутки два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Молодежное и Калиново. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета, СПГ, АГС и стрелкового оружия.В результате обстрела погиб военнослужащий Республики.