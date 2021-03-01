В Луганске реализована программа по восстановлению разрушенных войной и поврежденных временем объектов инфраструктуры



«В рамках программы специалистами было восстановлено остекление 27 многоквартирных домов и разработана проектно-сметная документации на остекление 47 домов; выполнено усиление строительных конструкций 8 многоэтажек и разработана проектно-сметная документации на усиление конструкций 4 многоквартирных домов. Также были отремонтированы кровли 19 домов. Выполнен капитальный ремонт трех учреждений образования: в спортивной академии «Заря», в ясли-саду «Семицветик» и в средней школе №16. На текущий год специалисты уже разработали документацию по 13 объектам — 8 школам и 5 детским садам», — рассказал руководитель города.

По словам Пилавова, в Александровске разработана проектно-сметная документация на расширение полигона твердых бытовых отходов (третья очередь), а также проект оценки его воздействия на окружающую среду.

«В рамках госпрограммы дорожники выполнили капитальный ремонт автодороги по улице Мадридская, а также завершили ремонт поврежденного в результате теракта путепровода над железнодорожными путями по улице Объездная дорога 3-й километр. Кроме того, выполнены подготовительные работы по реконструкции улицы Артема», — рассказал М.Пилавов.

В рамках другой госпрограммы трем коммунальным предприятиям: «Луганский центр утилизации отходов», «Центрожилком» и «Юбилейное» из государственного бюджета были возмещены недополученные доходы за оказанные жилищно-коммунальные услуги в сфере обращения с бытовыми отходами и по содержанию домов и придомовых территорий. Выделенные денежные средства освоены предприятиями в полном объеме.

По словам Пилавова, в течение года сотрудниками аккредитованных гуманитарных миссий произведено обследование 92 пострадавших частных домов, изготовлены и установлены 76 металлопластиковых окон и 12 стеклопакетов в 24 домостроениях, отремонтировано 23 дома и выданы строительные материалы собственникам 6 индивидуальных жилых домов. Экономика - Сегодня, 11:00 228 В 2020 году на территории Луганска проведены масштабные работы по реализации государственной целевой программы «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы на 2020-2022 годы». Об этом сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.«В рамках программы специалистами было восстановлено остекление 27 многоквартирных домов и разработана проектно-сметная документации на остекление 47 домов; выполнено усиление строительных конструкций 8 многоэтажек и разработана проектно-сметная документации на усиление конструкций 4 многоквартирных домов. Также были отремонтированы кровли 19 домов. Выполнен капитальный ремонт трех учреждений образования: в спортивной академии «Заря», в ясли-саду «Семицветик» и в средней школе №16. На текущий год специалисты уже разработали документацию по 13 объектам — 8 школам и 5 детским садам», — рассказал руководитель города.По словам Пилавова, в Александровске разработана проектно-сметная документация на расширение полигона твердых бытовых отходов (третья очередь), а также проект оценки его воздействия на окружающую среду.«В рамках госпрограммы дорожники выполнили капитальный ремонт автодороги по улице Мадридская, а также завершили ремонт поврежденного в результате теракта путепровода над железнодорожными путями по улице Объездная дорога 3-й километр. Кроме того, выполнены подготовительные работы по реконструкции улицы Артема», — рассказал М.Пилавов.В рамках другой госпрограммы трем коммунальным предприятиям: «Луганский центр утилизации отходов», «Центрожилком» и «Юбилейное» из государственного бюджета были возмещены недополученные доходы за оказанные жилищно-коммунальные услуги в сфере обращения с бытовыми отходами и по содержанию домов и придомовых территорий. Выделенные денежные средства освоены предприятиями в полном объеме.По словам Пилавова, в течение года сотрудниками аккредитованных гуманитарных миссий произведено обследование 92 пострадавших частных домов, изготовлены и установлены 76 металлопластиковых окон и 12 стеклопакетов в 24 домостроениях, отремонтировано 23 дома и выданы строительные материалы собственникам 6 индивидуальных жилых домов. Экономика - Сегодня, 11:00 228

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