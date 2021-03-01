Пушилин объяснил, почему Донецку и Луганску нельзя объединяться





«А на Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — подчеркнул он.



Пушилин практически повторил свой тезис о невозможности объединения с ЛНР, который он озвучил в мае 2020 года в интервью изданию Украина.ру. По его словам, одной из таких причин являются Минские соглашения. «Мы представлены двумя представителями — от ДНР и ЛНР. Объединением мы урежем свое представительство», — подчеркнул Пушилин. Пушилин добавил, что у «ДНР и ЛНР отличается законодательная база», а также разное «экономическое и промышленное подспорье».

«Пока разговоры об объединении мы даже не ведем с моим коллегой из ЛНР», — подчеркнул он.

Как отмечают комментаторы, в Минских соглашениях нет терминов «ДНР» и «ЛНР» при этом есть формулировка «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».

Ранее в медиа появлялись сообщения о готовящимся объединении Луганска и Донецка в одно формирование. Например, в конце января «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники сообщала о готовящимся объединении самопровозглашенных республик в одно формирование. Как утверждали источники, вопрос об объединении Кремль, якобы хочет вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено. Новости Донецка - Сегодня, 12:15 1 «ДНР и ЛНР не могут объединиться в единое формирование из-за Минских соглашений», — об этом заявил Денис Пушилин в интервью российской газете «Аргументы и факты».«А на Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — подчеркнул он.Пушилин практически повторил свой тезис о невозможности объединения с ЛНР, который он озвучил в мае 2020 года в интервью изданию Украина.ру. По его словам, одной из таких причин являются Минские соглашения. «Мы представлены двумя представителями — от ДНР и ЛНР. Объединением мы урежем свое представительство», — подчеркнул Пушилин. Пушилин добавил, что у «ДНР и ЛНР отличается законодательная база», а также разное «экономическое и промышленное подспорье».«Пока разговоры об объединении мы даже не ведем с моим коллегой из ЛНР», — подчеркнул он.Как отмечают комментаторы, в Минских соглашениях нет терминов «ДНР» и «ЛНР» при этом есть формулировка «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».Ранее в медиа появлялись сообщения о готовящимся объединении Луганска и Донецка в одно формирование. Например, в конце января «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники сообщала о готовящимся объединении самопровозглашенных республик в одно формирование. Как утверждали источники, вопрос об объединении Кремль, якобы хочет вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено. Новости Донецка - Сегодня, 12:15 1

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