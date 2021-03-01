Краснодон остался без воды, как минимум до конца дня пятницы



«В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 500 мм «Насосная станция 194-й отметки — насосная станция «Известковая» 12 марта 2021 года с 08:00 ориентировочно до 17:00 прекращена подача воды на Краснодон», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Удобный город - Сегодня, 11:50 86 «Лугансквода» из-за ремонта на водоводе до вечера 12 марта приостановила подачу воды в Краснодон. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 500 мм «Насосная станция 194-й отметки — насосная станция «Известковая» 12 марта 2021 года с 08:00 ориентировочно до 17:00 прекращена подача воды на Краснодон», — говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Удобный город - Сегодня, 11:50 86

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