Жители Сиротино, пострадавшие от масштабных пожаров, выдвинули обвинения региональной власти
В поселке Сиротино Луганской области 11 марта, состоялось выездное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине.
Как пишут «Новости Донбасса», на собрание пришли около сотни местных жителей. Люди возмущались тем, что компенсации в сумме 300 тысяч гривен за сгоревший дом не хватает на восстановление жилья. Одна местная жительница обратилась к членам ВСК с тем, что ее дом жилой по документам провели как хозпостройку, и она вообще не смогла получить компенсацию.
Народный депутат Максим Ткаченко задал представителям местной власти вопрос, почему у спасателей во время пожаров в июле 2020 года не было связи.
Начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик заявил, что это неправда, у спасателей связь между машинами была, и что все записи в переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).
Однако представитель территориального управления ГБР отметил, что опросили больше 200 свидетелей и не готовы ответить, были ли записи за 6-7 июля. Ткаченко же утверждает, что в эти дни не было связи между спасателями, потому они не могли ориентироваться в ситуации, и тогда погибли люди.
Глава ВСК нардеп Руслан Горбенко поручил теруправлению ГБР в Краматорске проверить записи, когда начали поступать звонки о пожарах и когда по факту выехали спасатели.
Жители Сиротино утверждали, что их никто не эвакуировал из поселка 30 сентября 2020 года, когда бушевал пожар, не было оповещения. Начальник областного управления ГСЧС возразил, что эвакуация была, и пожар спасатели тушили по мере возможности, но сильный ветер затруднял их работу.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что готов предоставить все пояснения в письменном виде, и что он уже предоставил более трех тысяч ответов по итогам прошедших заседаний ВСК Новости Региона - Сегодня, 11:34 135
Как пишут «Новости Донбасса», на собрание пришли около сотни местных жителей. Люди возмущались тем, что компенсации в сумме 300 тысяч гривен за сгоревший дом не хватает на восстановление жилья. Одна местная жительница обратилась к членам ВСК с тем, что ее дом жилой по документам провели как хозпостройку, и она вообще не смогла получить компенсацию.
Народный депутат Максим Ткаченко задал представителям местной власти вопрос, почему у спасателей во время пожаров в июле 2020 года не было связи.
Начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик заявил, что это неправда, у спасателей связь между машинами была, и что все записи в переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).
Однако представитель территориального управления ГБР отметил, что опросили больше 200 свидетелей и не готовы ответить, были ли записи за 6-7 июля. Ткаченко же утверждает, что в эти дни не было связи между спасателями, потому они не могли ориентироваться в ситуации, и тогда погибли люди.
Глава ВСК нардеп Руслан Горбенко поручил теруправлению ГБР в Краматорске проверить записи, когда начали поступать звонки о пожарах и когда по факту выехали спасатели.
Жители Сиротино утверждали, что их никто не эвакуировал из поселка 30 сентября 2020 года, когда бушевал пожар, не было оповещения. Начальник областного управления ГСЧС возразил, что эвакуация была, и пожар спасатели тушили по мере возможности, но сильный ветер затруднял их работу.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что готов предоставить все пояснения в письменном виде, и что он уже предоставил более трех тысяч ответов по итогам прошедших заседаний ВСК Новости Региона - Сегодня, 11:34 135
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