«Горсвет» ликвидировал 12 повреждений и обрывов на 9 улицах Луганска
Городское коммунальное предприятие (ГКП) электросетей наружного освещения (ЭНО) «Горсвет» ликвидировало 12 повреждений и обрывов по 9 улицам Луганска. Об этом сообщили на предприятии.
«Была проведена замена ламп по адресам: улица Автострадная — 1 штука, улица Победоносная — 4 штуки, квартал Заречный — 2 штуки», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что специалисты произвели ликвидацию повреждений и обрывов по адресам: улица Пушкина, Эстакада железнодорожного вокзала, улица Лутугинская, улица Королева, квартал Солнечный, переулок Янтарный, переулок Физкультурный, улица Восточная, переулок Восточный.
«Выполнено 8 заявок», — добавили в ГКП.
Напомним, «Горсвет» осуществляет работы по распределению электроэнергии и других видов электроснабжения, обеспечивает высококачественную эксплуатацию и своевременный ремонт электросетей наружного освещения города, предоставляет электрическую энергию потребителю с помощью технических средств передачи и распределения.
Предприятие находится по адресу: улица Филатова, 79.
Телефон: 93-40-26. Удобный город - Сегодня, 15:45 81
«Была проведена замена ламп по адресам: улица Автострадная — 1 штука, улица Победоносная — 4 штуки, квартал Заречный — 2 штуки», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что специалисты произвели ликвидацию повреждений и обрывов по адресам: улица Пушкина, Эстакада железнодорожного вокзала, улица Лутугинская, улица Королева, квартал Солнечный, переулок Янтарный, переулок Физкультурный, улица Восточная, переулок Восточный.
«Выполнено 8 заявок», — добавили в ГКП.
Напомним, «Горсвет» осуществляет работы по распределению электроэнергии и других видов электроснабжения, обеспечивает высококачественную эксплуатацию и своевременный ремонт электросетей наружного освещения города, предоставляет электрическую энергию потребителю с помощью технических средств передачи и распределения.
Предприятие находится по адресу: улица Филатова, 79.
Телефон: 93-40-26. Удобный город - Сегодня, 15:45 81
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