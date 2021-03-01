ЛЦНТ организовал Масленичные гуляния с участием национально-культурных обществ Луганщины (ФОТО)

Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) провел культурно-развлекательную программу, посвященную Масленице. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Зрителями и участниками мероприятия, организованного при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, стали представители национально-культурных обществ Луганска, студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского и методисты ЛЦНТ. Почетными гостями встречи стали советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, главный специалист сектора по вопросам религии и межнациональных отношений МКСМ ЛНР Юрий Рагулин и атаман Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, член Общественной палаты ЛНР Сергей Дорохин."Очень приятно, что мы сегодня собрались в нашем учреждении культуры для проведения народных гуляний. Праздник получился импровизированный, камерный, но в традициях празднования Масленицы. Самая главная задача нашего мероприятия – это создать такое настроение, чтобы целый год до следующей Масленицы мы только радовались, желали друг другу добра и мира", - сказал директор ЛЦНТ, заслуженный работник культуры Украины Василий Яровой.Артисты в игровой форме рассказали про обряды Масленичной недели у разных народов, провели конкурсы в народном стиле, исполнили песни и танцы. Завершился праздник широким застольем с блинами и традиционными блюдами народов, принявших участие в празднике.Юрченко отметил, что в Луганской Народной Республике помнят и чтят традиции."С помощью центра народного творчества, с помощью национальных общин мы показываем, что это наша земля. Мы учим подрастающее поколение, наших деток и внуков, культурному наследию нашей родной земли", - сказал он, подчеркнув важность того, что представители разных национальных культур дружно собираются за одним столом.Руководитель народного вокального ансамбля "Стожары" Наталья Пацера отметила, что обмен национальными традициями "обогащает мировоззрение, и делает людей красивей и богаче"."Я считаю, что в таком формате праздники нужно организовывать чаще, чтобы люди общались. Мы будем рады, когда все люди будут жить в мире, все народы будут дружить. А больше нам ничего и не надо, был бы мир на всей земле!" - подчеркнула она.Дорохин поблагодарил организаторов и участников праздника за "казачий колорит мероприятия"."Прекрасный праздник подготовили вы, показали все обряды и традиции, связанные с проводами зимы тех народностей, которые есть в Луганской Народной Республике. Поэтому хочу вас от имени луганских казаков поздравить с этим старинным праздником и пожелать всем здоровья, мира и добра", - поздравил атаман.12 марта — Луганск