Новый центр обслуживания абонентов "Лугаком" открылся в Красном Луче (ФОТО)

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" открыл новый центр обслуживания абонентов в Красном Луче. Об этом сообщили в компании."12 марта 2021 года в городе Красный Луч был торжественно открыт новый центр обслуживания абонентов по адресу: улица Магистральная, 47", - говорится в сообщении.В центре обслуживания абоненты могут получить разъяснения по подключению к сети "Лугаком" и новым тарифам с 3G интернетом; пополнить счет без комиссии; восстановить номер; оформить номер на заказ. Также в центре можно приобрести мобильные телефоны и аксессуары к ним.График работы центра обслуживания абонентов: понедельник-суббота – с 08:00 до 17:00, воскресенье – с 08:00 до 16:00.Ранее "Лугаком" открыл центры обслуживания абонентов в луганском квартале Солнечный, Алчевске, Антраците, Свердловске, Стаханове, Краснодоне. С их адресами и графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте республиканского оператора мобильной связи.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях государственного унитарного предприятия "Почта ЛНР" в начале сентября. В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре – почти 400 тыс. По состоянию на конец ноября 2020 года активными абонентами "Лугакома" являлись более 700 тыс. жителей ЛНР.12 марта — Луганск