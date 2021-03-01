Кредитные средства позволяют "Луганскнефтепродукту" сдерживать цены на топливо - директор

Кредитные средства позволяют государственному унитарному предприятию ЛНР "Луганскнефтепродукт" сдерживать рост цен на топливо на государственных автозаправочных станциях. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил директор предприятия Александр Филенко."Для того, чтобы предприятие смогло контролировать рост цен и обеспечивать его сдерживание, в этом году, в феврале, предприятию был предоставлен кредит, кредитная линия, в сумме 50 миллион рублей, что значительно увеличивает объем оборотных средств и позволит выйти на более положительные показатели в плане закупки напрямую у поставщиков топлива на территории РФ", - сказал он.Директор уточнил, что приобретать продукцию у российских поставщиков предприятию выгоднее, чем у местных."Если, допустим, в 2020 году соотношение между закупкой у местных поставщиков и по контракту ВЭД (внешнеэкономической деятельности) составляло 30% на 70%, то есть, 30% всего мы закупали по внешнеэкономической деятельности, то сейчас мы работаем в соотношении 50 на 50. Это в значительной мере уменьшает необходимость повышать цену, потому что цена значительно выгоднее, чем при приобретении топлива у местных поставщиков", - добавил Филенко.Он отметил, что, используя кредитные средства, в IV квартале предприятие планирует "практически полностью перейти на закупку топлива по внешнеэкономической деятельности", что позволит "значительно уменьшить нагрузку на потребителя".12 марта — Луганск