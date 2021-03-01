"Волонтер" передал 65 настольных игр библиотекам Красного Луча (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" подарили 65 настольных игр библиотекам Красного Луча. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Активисты проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" 12 марта передали настольные игры и учебные пособия в библиотеки Красного Луча в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях", - говорится в сообщении.Волонтеры привезли 26 настольных игр и 12 учебных пособий Олега Черняева "Как учить и учиться рисовать детям, родителям, учителям" в библиотеку семейного чтения имени Николая Гоголя – филиал № 8 Краснолучской центральной городской библиотеки имени Надежды Крупской и детскую библиотеку имени Аркадия Гайдара – филиал № 3 краснолучской библиотеки. Остальные игры и книги передадут в библиотеки города активисты Краснолучского теротделения "Мира Луганщине".В каждый комплект входят игры "Супер ранчер", "ДаНетки", "Морской бой", "В поисках сокровищ", "Детский крокодил", "Двойная картинка", "Микки маус", "Гранд-Твистеп", "Жизнь домашних животных", BeyBlade.Активистка проекта "Волонтер" Ирина Стремилова рассказала, что "проведение подобных мероприятий для детей – всегда радостное событие"."Волонтеры смогли заинтересовать наших детей, отвлечь их от гаджетов, это очень радует. Теперь ждем ребятишек в стенах библиотеки, чтобы они могли поиграть в понравившиеся им игры", – сказала заведующая детской библиотеки имени Аркадия Гайдара Татьяна Козакова.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.12 марта — Луганск