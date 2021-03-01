"Луганскнефтепродукт" в этом году проведет ремонт оборудования на 13 АЗС – директор
Государственное унитарное предприятие "Луганскнефтепродукт" в этом году проведет ремонт оборудования на 13 автозаправочных станциях (АЗС) своей сети. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил директор предприятия Александр Филенко.
"Мы разрабатываем производственную программу, которая позволит привести в нормальное состояние наше оборудование. Поэтому мы на 13 АЗС и на нефтебазе в Луганске планируем провести те работы, которые мы в прошлом году проводили по половине наших заправок и нефтебазе в Краснодоне", - сказал он.
Директор добавил, что к концу первого полугодия предприятие начнет работы по восстановлению железнодорожных путей к луганской нефтебазе № 3.
"Работа нефтебазы требует наличие возможности использовать железнодорожный транспорт по доставке, мы этим вопросом занимаемся", - отметил Филенко.
12 марта — Луганск
"Мы разрабатываем производственную программу, которая позволит привести в нормальное состояние наше оборудование. Поэтому мы на 13 АЗС и на нефтебазе в Луганске планируем провести те работы, которые мы в прошлом году проводили по половине наших заправок и нефтебазе в Краснодоне", - сказал он.
Директор добавил, что к концу первого полугодия предприятие начнет работы по восстановлению железнодорожных путей к луганской нефтебазе № 3.
"Работа нефтебазы требует наличие возможности использовать железнодорожный транспорт по доставке, мы этим вопросом занимаемся", - отметил Филенко.
12 марта — Луганск
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